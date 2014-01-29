全球经济：市场动荡是新兴国家问题造成，无关美联储撤QE--IMF官员

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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路透华盛顿1月28日 - 国际货币基金组织(IMF)首席金融顾问表示，近来全球市场的波动尤其是发展中国家的问题造成，和美国联邦储备理事会(美联储/FED)削减货币刺激规模无关。
过去几天资金大量从新兴市场流出，造成市场恐慌不安，土耳其、阿根廷和俄罗斯的货币均触及纪录新低。许多投资人将此归咎于美国撤出货币刺激的行动。
“过去几天发生的事情...主要与新兴市场的问题有关。”IMF货币及资本市场部门主管暨金融顾问Jose Vinals周二告诉记者。
“美国货币政策减码预期目前为止并非导致这种情况的重要因素。”他说。
Vinals表示，美联储谨慎地展开削减每月购债计划的行动，步伐与美经济数据的改善相符。
他称，由于美联储增进沟通，其从所谓“量化宽松(QE)”平顺撤出的机率事实上自10月以来已有提升。
Vinals表示，为使通货膨胀受控，并保持信誉，新兴市场的央行维持独立性是很重要的。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
路透上海4月24日 - 中国银行间债市周一期现货开盘均走弱，利率互换(IRS)亦小幅上行，10年国开债活跃券成交收益率逼近4.30%整数位。周末一行三会继续强调防风险，监管政策近期接连出台；交易员认为，受此影响债市悲观情绪暂难现改善。