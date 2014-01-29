澳新汇市：澳新货币大涨，因土耳其央行大幅升息举措平息市场忧虑

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
澳元通常被视为风险资产的高流动性操作标的，兑美元 一度升至0.8813，进一步脱离周五触及的三年半低点0.8660。最新报在0.8798。
澳元兑日圆 触及一周高点90.99，投资人迅速轧平了近期带动日圆上涨的避险交易。
新西兰元兑美元 一度升至0.8291美元，进一步自周一触及的三周低点0.8195回升。新西兰元兑日圆 一度跳升超过0.5日圆至84.66，自本周稍早触及的七周低点83.65反弹。
新西兰元兑澳元 持平于1.0628新西兰元，仍接近上周尾段触及的八年高点约1.0485新西兰元。
不过新西兰元可能难以见到更多交投，因新西兰央行周四公布货币政策决议之前，投资人对于大举建仓持保留态度。
市场价格 显示，新西兰央行将指标利率从纪录低点2.5%调高25个基点的机率为40%，这将让新西兰央行领先各国央行升息。
不过多数分析师仍预期新西兰央行将等到3月再升息，而这可能会让新西兰元短线受挫。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/张明钧; 审校 张荻/戴素萍)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。