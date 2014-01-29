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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 09:28 BJT

澳新汇市：澳新货币大涨，因土耳其央行大幅升息举措平息市场忧虑

澳元通常被视为风险资产的高流动性操作标的，兑美元 一度升至0.8813，进一步脱离周五触及的三年半低点0.8660。最新报在0.8798。

澳元兑日圆 触及一周高点90.99，投资人迅速轧平了近期带动日圆上涨的避险交易。

新西兰元兑美元 一度升至0.8291美元，进一步自周一触及的三周低点0.8195回升。新西兰元兑日圆 一度跳升超过0.5日圆至84.66，自本周稍早触及的七周低点83.65反弹。

新西兰元兑澳元 持平于1.0628新西兰元，仍接近上周尾段触及的八年高点约1.0485新西兰元。

不过新西兰元可能难以见到更多交投，因新西兰央行周四公布货币政策决议之前，投资人对于大举建仓持保留态度。

市场价格 显示，新西兰央行将指标利率从纪录低点2.5%调高25个基点的机率为40%，这将让新西兰央行领先各国央行升息。

不过多数分析师仍预期新西兰央行将等到3月再升息，而这可能会让新西兰元短线受挫。(完)

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