重发-港报财经评论：走资趋势才刚开始--信报1月29日

(重发以修正标头)

走资趋势才刚开始/ 习广思

港股夹在中国与外围之间，两股资金力量短期均不利港股，即使新年前有反弹，恐怕短期走势也难以乐观。中国内地春节长假在即，中资概念股近期大回吐，很容易令人联想起，中资水北调带来的回吐压力。事实上，人行在长假前三度放水，银行拆息竟未回落，叫人担心的是，水紧渐成趋势兼常态。当市场意识到这点，人行放水亦救不了股市，看好的投资者未能得势，相信中港股市短期难有好表现。港股踏入盈喜盈警期，但盈喜盈警有真假。国寿 虽发盈喜，但利润低过预期，第四季表现更叫人失望，昨天股价再跌2%。华能国际 发盈喜是平常事，但利润增幅收窄，股价反跌7%，看来投资者并不收货。

过去大半年，人人讲“炒股不炒市”，近日大市急挫等博反弹，其实也算是不一样的“炒股不炒市”。不看好的投资者杀牛之后，短期再杀落诱因不大，但不代表恒指就此反弹。早前蓝筹轮流支撑恒指，近日却轮流拖低恒指。昨日大市反弹，但汇控 、中移动 、地産股拖低指数，恒指昨天收报21,960点，仍被压在22,000点之下。但部分个股炒反弹却甚爲精采，强势新能源股、医药股、科网股反弹，腾讯 及联想 分别升2.8%及5.9%。尽管科网股反弹，但值得留意的是，美国上市的中资科网股并未跌稳，苹果业绩拖累纳指表现，科网股反弹后能否企稳转强，先观望爲上。濠赌股也有同样情况，连跌多日后见反弹，但眼前这两大强势板块是调整抑或成爲换马对象，尚难以定夺。

过去一直讲潮退及资金流，可归纳爲三点：（1）资金流出新兴市场趋势持续，近期的货币风波只是催化剂；（2）新兴市场风波成爲欧美股市调整的借口，但资金持续流向欧美股市；（3）美债息回落只属短期，是价格反弹而已，一来是基金组合再平衡，二来是避险考虑，但债息中长线的趋势，是拉高资金成本的因素。在这些因素下，新兴市场趋势依然偏淡，除了美国退市因素，新兴市场自身问题亦值得留意。资金不断撤离新兴市场是不争的事实，美银美林资金流报告指出，在上周大跌市之前一个星期，资金逃离新兴市场，转而流入美股居多。

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美汇若跌穿79.82将寻底/ 苏子

美汇指数的50个月SMA现处于79.82水平，其斜率自去年2月开始轻微回升后，整体走势便一直陷入横行待变的格局，期间美汇指数则一直保持在50个月SMA以上波动。即使去年10月曾向下跌破，但很快便失而复得。美汇指数在本月的低位暂时爲80.08，与50个月SMA支持位十分接近，反映此低位同时正处于过去四年多来的平均水平；换言之，过去四年多来美汇指数一直以有波幅无趋势的形式运行！

留意近5年来美国联储局所啓动的三轮QE措施并未如不少投资者所预期般，令到美汇大幅下跌。随着目前联储局已步入收水阶段，以及美国经济的复苏步伐有加快的迹象来看，理论上美汇指数上升的潜力确实远高于继续往下寻底，因此亦怪不得不少投行报告及分析员均看好今年美元的表现。至于美元后市的走势是否真的可以如市场看得如此乐观，那便一定要密切留意本月收市时，美汇指数能否继续保持在50个月SMA支持以上了。目前距离本月结束的时间仍有3个交易天，而在这3个交易天里，却有联储局的议息结果此重大风险事件可以令到美元出现翻天覆地的巨变。

因此，如议息结果导致美汇指数在50个月SMA支持位以下收市，相信稍后美元继续往下寻底的可能性更会明显上升，并且对目前一衆看好今年美元走势的投资者而言，将是一个极爲重要的警号。当然，如议息结果可以令到美汇指数升破早前一直发挥强大阻力的10个月SMA阻力，则对广大看好美元看好的投资者而言，相信今年应是丰收年。无论如何，美元目前正处于大变前夕，相信一个持续多月的单边市将随时一触即发，故稍后一旦确认所形成的趋势，宜顺势而行，切忌贸然入市博调整。昨天美元兑日圆曾反弹至103.25日圆高位，经已突破102.95日圆的重要即市阻力位。若果此阻力位昨晚收市时得而复失，则美元兑日圆仍未摆脱困境，稍后继续下试上月的101.6日圆低位的可能性不容抹杀。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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