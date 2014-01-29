港报财经评论：跌市回避新能源祼泳股--经济日报1月29日

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
跌市回避新能源祼泳股/ 林瑞芬
恒指昨日略爲跌定；大市成交额729亿港元。每次新兴市场打喷嚏，港股作提款机必伤，伤势只是大与小的分别。只有新兴市场币值下跌浪阶段式平息，美股发挥抗跌力，港股方能确认回稳。上证昨收报2,038，微升0.26%。人行又出手逆回购，春节前的资金紧张局面渐平息，节后更望略爲放缓。信托“诚至金开1号”托福，没有违约，不然新兴市场买卖气氛如斯弱，环球股市必视爲核弹。核弹虽没出现，新兴市场的地雷阵则有待拆解。印度意外地将息率上调至8%，遏抑通胀。其实通胀情况，不单是印度问题，还有阿根廷、巴西等新兴市场，追查源头，最主要可能还是在美国量宽而引致货币供应大增，触发新兴市场通胀问题。现在，美国要逐步收回货币，又引发资金的流走，且看各国点拆招。
新兴市场反覆有走资潮，今轮情况未必像去年5月恐慌。且看资金今趟避险到美债，10年期美债息率由近3厘回落至近2.75厘。而去年5月，连美债市场都令投资者失信心，息率由5月低位1.7厘冲升至6月近2.6厘，环球投资者都心怯，恒指因此不见近4,000点。今次恒指已先从24,000回吐，暂有近2,000点，再跌不多于4,000点的话，最悲观都是近20,000止跌，分分锺不会咁深。望美股只是正常回吐；而A股维稳力又不俗情况下，港股所捱沽空间还望有数得计。惟长假期将至，也难望看好的投资者会有心力回控大局，技术上，恒指失守22,600转弱势，长假期前难望大弹；中期支持两关暂以21,500及21,000左右作参考。昨收报21,960，微跌0.07%；大市成交额729亿港元。记得去年农历新年前与新年后，股市两个样，过完年后，港股即沈，从高位杀跌。今年又掉转翻晒，农历年前，恒指由高位近24,000反覆跌已近2,000点，蛇年认真是“虎头蛇尾”。农历年后进入马年，马首是瞻，还有待外围市况的指引。
万般行情归于市，面对跌市如同进行祼泳，看谁露底，基本面不确实，只是炒作一番的，股价相对跌得深也是大概事，跌得急又弹不起都是潜在有问题股份，后市宜回避。去年至年初都是热炒类的新能源股，相信不是太多散户懂得看，也可以从今浪跌势中求证一二，且看中国环保能源 由月内5.81港元质落，昨低报0.72港元的恐布跌势啓示，之前的升势颇爲人爲，现终露底。
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A股无起色，内险难乐观/ 余少文
中资股反弹乏力，国企指数调整似未结束。至于早前领涨的保险股，普遍发出全年业绩盈喜。可惜是发出第四季盈警，若然A股首季没有表现，则保险股首季难乐观。中国内地股市昨日先高后低，国指则继续在9,700点至9,800点区间整固，全日跌28点或0.3%，收报9,763点，成交额153亿港元，近50%主板H股逆市上升；至于红筹指数升3点收报4,222点，成交额55亿港元。
由于国指走势差劲，相信是低处未算低，惟估值吸引下，不反对投资者现阶段分段入市，但宜留大部分资金在更低位才出手。而早前领涨的保险股，12月初已开始调整，惟中国人寿 、中国太保 和新华保险 日前纷纷发出2013年业绩盈喜，可惜股价不升反跌爲主，因爲第四季业绩不如人意。国寿表示去年盈利同比增长可达1.2倍左右，比对上年度盈利110.6亿人民币，去年盈利约243亿人民币；太保指去年盈利将增加80%左右，料去年盈利达80%左右至91亿人民币；新保料赚50%左右，即去年可达32亿人民币。不过，再翻查保险股去年季度业绩，发现国寿去年首三季盈利已有237亿人民币，太保有81亿人民币，新保则有39.5亿人民币，如跟盈喜数字比较，去年第四季可谓是保险股“股灾”。
因爲国寿去年首三季赚237亿人民币，跟预喜成绩作比较，可以计算出第四季只赚6.5亿人民币，同比跌82%，环比跌91%；太保首三季盈利81亿人民币，即第四季盈利只有10.6亿人民币，同比和环比分别跌46%和60%；至于新保首三季盈利39.5亿人民币，第四季赚4.5亿人民币，同比和环比分别跌26%和74%。上述三只保险股第四季盈利肯定下跌，相信是过去五个季度中最差，所以全年发盈喜，季度应是“盈警”！保险股第四季盈利急跌，相信是投资收益下跌所致，因爲上证综合指数去年第四季下跌2.7%。实际上，上证去年第二季急跌12%，已令保险股去年第二季盈利环比下跌，上述三只保险股第二季合计盈利环比便跌27%，第三季盈利则随大市向好而回升。
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* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。