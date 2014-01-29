港报财经评论：跌市回避新能源祼泳股--经济日报1月29日

跌市回避新能源祼泳股/ 林瑞芬

恒指昨日略爲跌定；大市成交额729亿港元。每次新兴市场打喷嚏，港股作提款机必伤，伤势只是大与小的分别。只有新兴市场币值下跌浪阶段式平息，美股发挥抗跌力，港股方能确认回稳。上证昨收报2,038，微升0.26%。人行又出手逆回购，春节前的资金紧张局面渐平息，节后更望略爲放缓。信托“诚至金开1号”托福，没有违约，不然新兴市场买卖气氛如斯弱，环球股市必视爲核弹。核弹虽没出现，新兴市场的地雷阵则有待拆解。印度意外地将息率上调至8%，遏抑通胀。其实通胀情况，不单是印度问题，还有阿根廷、巴西等新兴市场，追查源头，最主要可能还是在美国量宽而引致货币供应大增，触发新兴市场通胀问题。现在，美国要逐步收回货币，又引发资金的流走，且看各国点拆招。

新兴市场反覆有走资潮，今轮情况未必像去年5月恐慌。且看资金今趟避险到美债，10年期美债息率由近3厘回落至近2.75厘。而去年5月，连美债市场都令投资者失信心，息率由5月低位1.7厘冲升至6月近2.6厘，环球投资者都心怯，恒指因此不见近4,000点。今次恒指已先从24,000回吐，暂有近2,000点，再跌不多于4,000点的话，最悲观都是近20,000止跌，分分锺不会咁深。望美股只是正常回吐；而A股维稳力又不俗情况下，港股所捱沽空间还望有数得计。惟长假期将至，也难望看好的投资者会有心力回控大局，技术上，恒指失守22,600转弱势，长假期前难望大弹；中期支持两关暂以21,500及21,000左右作参考。昨收报21,960，微跌0.07%；大市成交额729亿港元。记得去年农历新年前与新年后，股市两个样，过完年后，港股即沈，从高位杀跌。今年又掉转翻晒，农历年前，恒指由高位近24,000反覆跌已近2,000点，蛇年认真是“虎头蛇尾”。农历年后进入马年，马首是瞻，还有待外围市况的指引。

万般行情归于市，面对跌市如同进行祼泳，看谁露底，基本面不确实，只是炒作一番的，股价相对跌得深也是大概事，跌得急又弹不起都是潜在有问题股份，后市宜回避。去年至年初都是热炒类的新能源股，相信不是太多散户懂得看，也可以从今浪跌势中求证一二，且看中国环保能源 由月内5.81港元质落，昨低报0.72港元的恐布跌势啓示，之前的升势颇爲人爲，现终露底。

____________________________________________________________________________

A股无起色，内险难乐观/ 余少文

中资股反弹乏力，国企指数调整似未结束。至于早前领涨的保险股，普遍发出全年业绩盈喜。可惜是发出第四季盈警，若然A股首季没有表现，则保险股首季难乐观。中国内地股市昨日先高后低，国指则继续在9,700点至9,800点区间整固，全日跌28点或0.3%，收报9,763点，成交额153亿港元，近50%主板H股逆市上升；至于红筹指数升3点收报4,222点，成交额55亿港元。

由于国指走势差劲，相信是低处未算低，惟估值吸引下，不反对投资者现阶段分段入市，但宜留大部分资金在更低位才出手。而早前领涨的保险股，12月初已开始调整，惟中国人寿 、中国太保 和新华保险 日前纷纷发出2013年业绩盈喜，可惜股价不升反跌爲主，因爲第四季业绩不如人意。国寿表示去年盈利同比增长可达1.2倍左右，比对上年度盈利110.6亿人民币，去年盈利约243亿人民币；太保指去年盈利将增加80%左右，料去年盈利达80%左右至91亿人民币；新保料赚50%左右，即去年可达32亿人民币。不过，再翻查保险股去年季度业绩，发现国寿去年首三季盈利已有237亿人民币，太保有81亿人民币，新保则有39.5亿人民币，如跟盈喜数字比较，去年第四季可谓是保险股“股灾”。

因爲国寿去年首三季赚237亿人民币，跟预喜成绩作比较，可以计算出第四季只赚6.5亿人民币，同比跌82%，环比跌91%；太保首三季盈利81亿人民币，即第四季盈利只有10.6亿人民币，同比和环比分别跌46%和60%；至于新保首三季盈利39.5亿人民币，第四季赚4.5亿人民币，同比和环比分别跌26%和74%。上述三只保险股第四季盈利肯定下跌，相信是过去五个季度中最差，所以全年发盈喜，季度应是“盈警”！保险股第四季盈利急跌，相信是投资收益下跌所致，因爲上证综合指数去年第四季下跌2.7%。实际上，上证去年第二季急跌12%，已令保险股去年第二季盈利环比下跌，上述三只保险股第二季合计盈利环比便跌27%，第三季盈利则随大市向好而回升。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞