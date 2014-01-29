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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 10:24 BJT

《焦点》美国第四季GDP年率增速有望至3.2%，受内需与贸易拉动--调查

**消费支出闪光**

消费支出料增长高达4%，创三年来最大增幅。消费支出在美国经济活动中的比重超过三分之二，第三季增长了2%。

尽管支出预计大增，但通胀压力可能依然温和。GDP报告中的个人消费支出(PCE)物价指数料上升0.7%，远低于第三季的攀升1.9%。

扣除食品与能源的核心PCE物价指数可能上升1.1%，前季为增长1.4%。

“若没有任何薪资上涨压力，通胀率就很难上升；而要实现薪资上涨，就需要就业市场明显收紧，”RBC资本市场的资深分析师Jacob Oubina说。

贸易收支亦可望提振经济增长，归功于全球经济增长加速、以及石油进口下降收窄贸易逆差。美国正努力提高国内能源产量，减轻对进口石油的依赖。

企业设备支出继第三季小幅上升0.2%后，在第四季可能加速增长。不过周二发布的一份报告显示，12月扣除飞机的非国防资本财订单下滑1.3%，预示企业设备支出可能降温。

“我们也许会看到第四季设备支出增幅出现回落。这将为第一季经济增长带来阻力，”Wells Fargo Securities的Bullard表示。

即便如此，财政紧缩政策的松动应能帮助经济维持更加稳固的增长势头。今年全年经济增长率预计将为2.9%，高于去年的预估增长率1.9%。

第四季非住宅建筑的商业支出料有所放缓。

去年夏季房屋销售疲软导致仲介佣金收入下滑，以及房屋修缮支出疲弱，可能导致住宅投资自2010年第三季以来首次下滑，尽管住宅建造活动似乎仍一如往常。

政府支出或下滑，反映出10月政府部分停摆16天带来的影响。(完)
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