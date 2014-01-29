《焦点》美国第四季GDP年率增速有望至3.2%，受内需与贸易拉动--调查

欧股业绩：飞利浦第一季核心获利增长18%，尽管营收增长不理想
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
**消费支出闪光**
消费支出料增长高达4%，创三年来最大增幅。消费支出在美国经济活动中的比重超过三分之二，第三季增长了2%。
尽管支出预计大增，但通胀压力可能依然温和。GDP报告中的个人消费支出(PCE)物价指数料上升0.7%，远低于第三季的攀升1.9%。
扣除食品与能源的核心PCE物价指数可能上升1.1%，前季为增长1.4%。
“若没有任何薪资上涨压力，通胀率就很难上升；而要实现薪资上涨，就需要就业市场明显收紧，”RBC资本市场的资深分析师Jacob Oubina说。
贸易收支亦可望提振经济增长，归功于全球经济增长加速、以及石油进口下降收窄贸易逆差。美国正努力提高国内能源产量，减轻对进口石油的依赖。
企业设备支出继第三季小幅上升0.2%后，在第四季可能加速增长。不过周二发布的一份报告显示，12月扣除飞机的非国防资本财订单下滑1.3%，预示企业设备支出可能降温。
“我们也许会看到第四季设备支出增幅出现回落。这将为第一季经济增长带来阻力，”Wells Fargo Securities的Bullard表示。
即便如此，财政紧缩政策的松动应能帮助经济维持更加稳固的增长势头。今年全年经济增长率预计将为2.9%，高于去年的预估增长率1.9%。
第四季非住宅建筑的商业支出料有所放缓。
去年夏季房屋销售疲软导致仲介佣金收入下滑，以及房屋修缮支出疲弱，可能导致住宅投资自2010年第三季以来首次下滑，尽管住宅建造活动似乎仍一如往常。
政府支出或下滑，反映出10月政府部分停摆16天带来的影响。(完)
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临