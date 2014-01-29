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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 09:47 BJT

金属期市：伦敦期铜小升，交易员关注美联储会议

上海期交所4月期铜 持平，报每吨50,940元人民币。

土耳其央行周三意外大幅升息，令人寄望这种激烈行动将止住新兴市场下跌的恶性循环并激发风险偏好复苏。

家计支出和出口增长可能推动第四季美国经济稳健增长，为今年经济进一步成长奠下基础。

目前市场焦点都集中在美联储今日稍晚结束两日政策会议后的决议。外界普遍预期美联储将把每月购债规模进一步削减100亿美元，至650亿美元。

First Quantum Minerals 周二称，该公司位于中美洲Cobre Panama项目的铜产量应可较先前计划多20%，但初期生产将延后，开发成本也会上升。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/张若琪 审校 石冠兰/张涛)
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