港报社评：破“发水”迷雾，减废回收需新动力--星岛日报1月29日

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
环境保护署的统计显示，香港都市固体废物回收率，由回归初期的30%左右，逐渐升到2010年的52%高峰，之后短短2年便急速回落至不足40%，而且估计会进一步下降。环保署官员“解惑”，原来是统计方法出问题，主要是拜“洋垃圾”加工转口贸易之赐。
这些“洋垃圾”主要是废弃塑胶。广东在急剧发展成“世界工厂”的年代，对于塑胶原材料需求甚殷，西方国家则要为回收来的废胶谋出路，香港成为外国废胶转口到内地的热门地点，转口垃圾稍作加工清理即作为本地回收废物输往内地，在统计上大幅扯高整体都市固体废物回收率。
可是，近年粤省出口增长放缓，对废胶的需求不若以往殷切，打击本来热火非常的香港废胶转运贸易，回收率由“惊人增长”摇身一变成为“惊人下跌”。
堆填区满溢之期逼近，而扩建又受到种种政治因素阻碍，不但将军澳居民一关难过，连屯门都障碍重重，还引起对面深圳居民游行到市政府请愿，市长许勤亲自向香港政务司司长林郑月娥表示关注，发展到“内交”和香港作为地球公民责任的层次。
为减废回收添新动力，政府正积极推动电器回收生产者责任制，扩展购物胶袋收费，以及家居垃圾征费等措施，寓禁于征。面对访港旅客不断增加的趋势，政府及环保团体还应多下工夫向旅客宣传，避免港人的减废成效前功尽废。
此外，即使人均垃圾量持平或者稍降，由于人口不断增长，整体垃圾量长远仍会上升，堆填势不足以应付，兴建低污染又化废为能的先进焚化炉，应该尽快上马。
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* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
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路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。