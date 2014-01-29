港报社评：破“发水”迷雾，减废回收需新动力--星岛日报1月29日

环境保护署的统计显示，香港都市固体废物回收率，由回归初期的30%左右，逐渐升到2010年的52%高峰，之后短短2年便急速回落至不足40%，而且估计会进一步下降。环保署官员“解惑”，原来是统计方法出问题，主要是拜“洋垃圾”加工转口贸易之赐。

这些“洋垃圾”主要是废弃塑胶。广东在急剧发展成“世界工厂”的年代，对于塑胶原材料需求甚殷，西方国家则要为回收来的废胶谋出路，香港成为外国废胶转口到内地的热门地点，转口垃圾稍作加工清理即作为本地回收废物输往内地，在统计上大幅扯高整体都市固体废物回收率。

可是，近年粤省出口增长放缓，对废胶的需求不若以往殷切，打击本来热火非常的香港废胶转运贸易，回收率由“惊人增长”摇身一变成为“惊人下跌”。

堆填区满溢之期逼近，而扩建又受到种种政治因素阻碍，不但将军澳居民一关难过，连屯门都障碍重重，还引起对面深圳居民游行到市政府请愿，市长许勤亲自向香港政务司司长林郑月娥表示关注，发展到“内交”和香港作为地球公民责任的层次。

为减废回收添新动力，政府正积极推动电器回收生产者责任制，扩展购物胶袋收费，以及家居垃圾征费等措施，寓禁于征。面对访港旅客不断增加的趋势，政府及环保团体还应多下工夫向旅客宣传，避免港人的减废成效前功尽废。

此外，即使人均垃圾量持平或者稍降，由于人口不断增长，整体垃圾量长远仍会上升，堆填势不足以应付，兴建低污染又化废为能的先进焚化炉，应该尽快上马。

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