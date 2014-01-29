港报社评：改变吃活鸡习惯乃治本之策--文汇报1月29日

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
行政长官梁振英昨天表示，香港社会应总结过去十多年多次禽流感所造成的社会代价、健康代价，共同讨论是否仍然要维持吃活鸡这一饮食习惯。事实上，回归以来，香港陷于不断“杀鸡后恢复活鸡供应又杀鸡”的恶性循环。香港只有改变吃活鸡的饮食习惯，才是有效防范禽流感的治本之策。
禽流感自回归初期爆发起，一直困扰香港。除了内地活鸡不能供港外，本地鸡场也不得出售活鸡。但周而复始的杀鸡、禁活鸡只是治标不治本，因此不知下一次杀鸡、禁活鸡又在何时？
专家早已指出，禽流感已成为香港的“风土病”。在此情况下，提出把内地鸡和本地鸡分开，或提出在文锦渡一带设立内地供港活鸡的暂时隔离区，以期香港独善其身，是不现实的。因为禽流感病毒不但会来自供港活鸡，而且会来自天空中飞行的候鸟，经由各种途径传播到供港活鸡和本地鸡身上。只要香港恢复出售活鸡，禽流感病毒就可能不断出现。至于是否推行中央屠宰，上届政府研究过中央屠宰是否可行，当时顾问报告就已指可持续性成疑。
在禽流感威胁下，香港社会必须移风易俗，改变吃活鸡习惯已是大势所趋。香港市民以往曾每日进食超过10万只活鸡，但在1997年爆发禽流感后，现时每日进食活鸡少于2万只。事实证明，吃活鸡的习惯是可以改变的。如果香港能改变吃活鸡的习惯，而政府又能安排鸡农鸡贩转行，妥善平衡业界局部利益和香港整体利益，香港街市无活鸡供应，便可有效防范禽流感对市民生命健康的威胁，也可减少纳税人的金钱损失。
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* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。