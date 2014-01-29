港报社评：改变吃活鸡习惯乃治本之策--文汇报1月29日

行政长官梁振英昨天表示，香港社会应总结过去十多年多次禽流感所造成的社会代价、健康代价，共同讨论是否仍然要维持吃活鸡这一饮食习惯。事实上，回归以来，香港陷于不断“杀鸡后恢复活鸡供应又杀鸡”的恶性循环。香港只有改变吃活鸡的饮食习惯，才是有效防范禽流感的治本之策。

禽流感自回归初期爆发起，一直困扰香港。除了内地活鸡不能供港外，本地鸡场也不得出售活鸡。但周而复始的杀鸡、禁活鸡只是治标不治本，因此不知下一次杀鸡、禁活鸡又在何时？

专家早已指出，禽流感已成为香港的“风土病”。在此情况下，提出把内地鸡和本地鸡分开，或提出在文锦渡一带设立内地供港活鸡的暂时隔离区，以期香港独善其身，是不现实的。因为禽流感病毒不但会来自供港活鸡，而且会来自天空中飞行的候鸟，经由各种途径传播到供港活鸡和本地鸡身上。只要香港恢复出售活鸡，禽流感病毒就可能不断出现。至于是否推行中央屠宰，上届政府研究过中央屠宰是否可行，当时顾问报告就已指可持续性成疑。

在禽流感威胁下，香港社会必须移风易俗，改变吃活鸡习惯已是大势所趋。香港市民以往曾每日进食超过10万只活鸡，但在1997年爆发禽流感后，现时每日进食活鸡少于2万只。事实证明，吃活鸡的习惯是可以改变的。如果香港能改变吃活鸡的习惯，而政府又能安排鸡农鸡贩转行，妥善平衡业界局部利益和香港整体利益，香港街市无活鸡供应，便可有效防范禽流感对市民生命健康的威胁，也可减少纳税人的金钱损失。

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