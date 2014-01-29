港报社评：移风易俗难一蹴而就，活鸡文化宜自然演变--明报1月29日

内地来港活鸡验出有H7禽流感病毒，政府采取封杀措施，导致新春期间香港没有活鸡供应。港人是否改变饮食习惯，不再吃活鸡，这个问题应该顺其自然，政府勿强行规管，反而应该同时检视饲养活鸡的生存或发展空间，透过精密管理，说不定可以摸索出一条饲养业的活路。

香港虽然管不到内地鸡场，若在鸡来港时抽验处理得宜，也可以收把关之效。本来这个发现显示监察机制奏效，问题出在快速化验未有结果。

其实，在等待快速测试结果之时，只要在文锦渡一带找地方，给内地供港活鸡车辆停泊，形成临时隔离区，等候检疫测试结果，确保安全后才让货车把活鸡运到批发市场，既可确保市场卫生，也可确保香港与内地活鸡分开。

活鸡会否自香港消失，政府在这个问题上，迄今取态恰当。事实上，活鸡市场已经大幅萎缩。当局就活鸡市场，适宜保持自然调节状态，由市场决定活鸡会否从香港消失。

政府对于香港鸡场设施严格规管，鸡农形容他们以天罗地网方式饲养；现在，香港鸡场平日给市场供应多过内地活鸡，反映香港活鸡赢得市民信任。香港鸡农在渔护署协助下发展培育“嘉美鸡”等品种，逐渐获得市场接受。

若当局在政策上对家禽饲养稍加扶助，说不定活鸡靠质素打响名堂，可以开创出内销市场的空间。活鸡在香港，不单是满足喜好者口腹之慾，还夹杂着传统、心理等复杂因素，不应强行取缔，适宜一切顺其自然，让市民保有选择权，由市场做最终决定，是政府最恰当的选择。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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