港报社评：市民健康为首重，“亡鸡补牢”不容缓--信报1月29日

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
新春将临，却因有内地输港鸡只被验出感染H7禽流感病毒，导致又一场杀鸡的“腥风血雨”，香港市民过年没鲜鸡，更连累本地鸡农、鸡商、鸡贩损失惨重。
当局把关不力，终至出现“漏网之鸡”；加上检疫与批发流程的机制粗疏，未能顾及内地与本地鸡只“合流”所带来的双重风险。政府有必要及时检讨，“亡鸡补牢”，并妥为处理对业界的补偿与善后。
香港在过去十多年间，已曾杀鸡10次。期间，政府先后推出措施，从鸡只来源、病毒检测，储存运送，乃至销售场所的环境卫生等各个层面，都作出了诸般限制。可惜时至今日，杀鸡依然，市民仍须承受染疫的凶险。
2014年，H7N9卷土重来，当局似仍无动于衷，不愿把内地活鸡拒诸门外，只强调加强抽查以保安全。
现实是快速抽查的结果未出，内地鸡只已由边境运到临时批发市场，与本地活鸡混在一起。
事到如今，政府理应尽力补救。首先对于内地供港鸡场，如何保证其环境卫生和防疫措施足够妥善，需要有更严谨的制度；倘若没有十足把握，则应积极考虑不再输入内地活鸡。
即使日后仍有内地活鸡输港，暂存口岸等待检疫结果，以及与本地鸡只的分流，也须事在必行了。否则本地鸡农再被“殃及池鸡”，愤怒必然升级，政府也无颜以对。
当前，最重要的是确保市民的健康，防疫工作须格外严谨。至于停止活鸡销售21天，已是没有办法中的办法。对于政府而言，除了叫港人长远考虑改变吃鲜鸡的习惯以外，刻下可做的事情还有很多，就看官员肯承担和负责任的程度而已。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。