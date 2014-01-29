港报社评：市民健康为首重，“亡鸡补牢”不容缓--信报1月29日

新春将临，却因有内地输港鸡只被验出感染H7禽流感病毒，导致又一场杀鸡的“腥风血雨”，香港市民过年没鲜鸡，更连累本地鸡农、鸡商、鸡贩损失惨重。

当局把关不力，终至出现“漏网之鸡”；加上检疫与批发流程的机制粗疏，未能顾及内地与本地鸡只“合流”所带来的双重风险。政府有必要及时检讨，“亡鸡补牢”，并妥为处理对业界的补偿与善后。

香港在过去十多年间，已曾杀鸡10次。期间，政府先后推出措施，从鸡只来源、病毒检测，储存运送，乃至销售场所的环境卫生等各个层面，都作出了诸般限制。可惜时至今日，杀鸡依然，市民仍须承受染疫的凶险。

2014年，H7N9卷土重来，当局似仍无动于衷，不愿把内地活鸡拒诸门外，只强调加强抽查以保安全。

现实是快速抽查的结果未出，内地鸡只已由边境运到临时批发市场，与本地活鸡混在一起。

事到如今，政府理应尽力补救。首先对于内地供港鸡场，如何保证其环境卫生和防疫措施足够妥善，需要有更严谨的制度；倘若没有十足把握，则应积极考虑不再输入内地活鸡。

即使日后仍有内地活鸡输港，暂存口岸等待检疫结果，以及与本地鸡只的分流，也须事在必行了。否则本地鸡农再被“殃及池鸡”，愤怒必然升级，政府也无颜以对。

当前，最重要的是确保市民的健康，防疫工作须格外严谨。至于停止活鸡销售21天，已是没有办法中的办法。对于政府而言，除了叫港人长远考虑改变吃鲜鸡的习惯以外，刻下可做的事情还有很多，就看官员肯承担和负责任的程度而已。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞