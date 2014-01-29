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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 10:01 BJT

芝加哥期市：大豆期货连续第二日下跌，因南美降雨改善前景

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 566.00 0.00 +0.00% +0.44% 589.30 39

CBOT玉米 431.25 -0.75 -0.17% -0.12% 427.16 59

CBOT大豆 1284.00 -1.50 -0.12% -0.29% 1296.92 37

CBOT稻米 $15.53 $0.01 +0.03% +0.29% $15.45 51

美国原油 $97.15 -$0.26 -0.27% +1.49% $96.08 64

汇率

欧元/美元 $1.366 -$0.001 -0.07% -0.09%

美元/澳元 0.881 0.004 +0.41% +0.88%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/张明钧;审校 张涛/张明钧)
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