港报社评：智能手机暴增，把握科网新商机--经济日报1月29日

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
去年全球智能手机销量突破10亿部，首超传统手机，凸显移动互联网革命加速推进。要掌握个中商机，除要抓紧其流动特性、高度个人化外，更须保障私隐，赢取用户安心与信心。
因高端智能手机市场虽近饱和，惟不少手机商正转攻发展空间仍大的中低端廉价市场，在发达地区几已人手一部的智能手机，将乘低价风席卷发展中地区，其销量在2017年料再增至17亿部。
一场更大革命实已悄悄推进，就是随着智能手机用户猛增，互联网的控制权正由个人电脑，渐转向智能手机。
此革命正不断改变人类生活模式，由过去靠个人电脑上网获取资讯，渐演变为透过智能手机上网解决生活问题。
这场革命将带来庞大商机，企业由过去靠传统途径作远距离、被动式宣传，现时必须学懂打入智能手机，以主动介入用户生活，直接行销。惟要抓紧此商机，就必须掌握智能手机的特性。
其一，流动性强。智能手机绝大部分时间跟着用户走，企业若能配合用户所在地点与时间，通过手机即时提供适切产品和服务，便可藉着为用户解决即时生活需要，以赢取生意。
其二，高度个人化。智能手机记录了用户生活行为和活动模式的资讯，企业可从中发掘出用户个人消费形态，藉此作推广，提供用户最有兴趣的优惠，以刺激其消费意慾。
其三，须保障私隐。正因智能手机藏大量个人资讯，用户极关注其私隐保障。故企业要令用户安心。
要在移动互联网大潮下不被淹没，还能乘风破浪拓展业务，企业就要把握上述三个特性和要求，才有望成为这场科网革命的赢家。
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* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
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路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。