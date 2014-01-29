港报社评：智能手机暴增，把握科网新商机--经济日报1月29日

去年全球智能手机销量突破10亿部，首超传统手机，凸显移动互联网革命加速推进。要掌握个中商机，除要抓紧其流动特性、高度个人化外，更须保障私隐，赢取用户安心与信心。

因高端智能手机市场虽近饱和，惟不少手机商正转攻发展空间仍大的中低端廉价市场，在发达地区几已人手一部的智能手机，将乘低价风席卷发展中地区，其销量在2017年料再增至17亿部。

一场更大革命实已悄悄推进，就是随着智能手机用户猛增，互联网的控制权正由个人电脑，渐转向智能手机。

此革命正不断改变人类生活模式，由过去靠个人电脑上网获取资讯，渐演变为透过智能手机上网解决生活问题。

这场革命将带来庞大商机，企业由过去靠传统途径作远距离、被动式宣传，现时必须学懂打入智能手机，以主动介入用户生活，直接行销。惟要抓紧此商机，就必须掌握智能手机的特性。

其一，流动性强。智能手机绝大部分时间跟着用户走，企业若能配合用户所在地点与时间，通过手机即时提供适切产品和服务，便可藉着为用户解决即时生活需要，以赢取生意。

其二，高度个人化。智能手机记录了用户生活行为和活动模式的资讯，企业可从中发掘出用户个人消费形态，藉此作推广，提供用户最有兴趣的优惠，以刺激其消费意慾。

其三，须保障私隐。正因智能手机藏大量个人资讯，用户极关注其私隐保障。故企业要令用户安心。

要在移动互联网大潮下不被淹没，还能乘风破浪拓展业务，企业就要把握上述三个特性和要求，才有望成为这场科网革命的赢家。

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