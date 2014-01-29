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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 10:10 BJT

新加坡数据：2013年第四季失业率初值为1.8%，持平于前季

路透新加坡1月29日 - 新加坡人力部周三公布，2013年第四季失业率初值为1.8%。

第四季总就业人口增加3.92万人，较前季3.31万人的增幅有所提高。

2013年全年总就业人口估计增加13.49万人，高于2012年的12.91万人。

数据如下(经季节调整)：

2013年 2012年

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第四季 第三季 第二季 第一季 第四季

1.8 1.8 2.1 1.9 1.8

(完) (编译 石冠兰 审校 张明钧)
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