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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 15:14 BJT

中国债市：利率互换几无波澜，节前交易日所剩无几交投转淡

路透上海1月29日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三几无波澜。因假期前仅余两个交易日，加之资金面整体变化有限，机构无心交投，市场转淡。

节前提现压力渐减，致今日资金面趋缓和。即使明日公开市场不进行任何操作，预计流动性也不会有太大问题。

北京一银行交易员称，假期将近，市场交投不旺。与上午还时有出现交易相比，“下午确实价格都很少了。”

1月31日至2月6日为中国春节假期，各金融市场均休市。

央行公开市场一级交易商周三暂停报送需求，明日不进行任何操作的可能性较大。据此计算，本周很可能以750亿元人民币的净投放，为节前的操作画上句号。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.8400/4.9450 4.8150/4.8950 4.8700/4.9550 4.9200/5.0125 4.9109/5.1809

上日 4.8109/4.9109 4.7900/4.8725 4.8525/4.9329 4.8950/4.9875 4.8784/5.1484

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变动 +0.0291/+0.0341 +0.0250/+0.0225 +0.0175/+0.0221 +0.0250/+0.0250 +0.0325/+0.0325

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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