中国债市：利率互换几无波澜，节前交易日所剩无几交投转淡

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透上海1月29日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三几无波澜。因假期前仅余两个交易日，加之资金面整体变化有限，机构无心交投，市场转淡。
节前提现压力渐减，致今日资金面趋缓和。即使明日公开市场不进行任何操作，预计流动性也不会有太大问题。
北京一银行交易员称，假期将近，市场交投不旺。与上午还时有出现交易相比，“下午确实价格都很少了。”
1月31日至2月6日为中国春节假期，各金融市场均休市。
央行公开市场一级交易商周三暂停报送需求，明日不进行任何操作的可能性较大。据此计算，本周很可能以750亿元人民币的净投放，为节前的操作画上句号。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.8400/4.9450 4.8150/4.8950 4.8700/4.9550 4.9200/5.0125 4.9109/5.1809
上日 4.8109/4.9109 4.7900/4.8725 4.8525/4.9329 4.8950/4.9875 4.8784/5.1484
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变动 +0.0291/+0.0341 +0.0250/+0.0225 +0.0175/+0.0221 +0.0250/+0.0250 +0.0325/+0.0325
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。