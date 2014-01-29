更新版 1-香港新股：李嘉诚旗下港灯首日挂牌失守招股价，早盘最多跌4%

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
* 港灯首日挂牌早盘最多跌4%
* 基金经理指利率市场可能波动影响投资气氛
* 霍建宁称有信心港灯股价将会回稳
* 分拆港灯后电能实业获投行调升目标价 (新增公司高管及基金经理评论)
路透香港1月29日 - 由香港富商李嘉诚企业王国分拆上市的港灯电力投资 周三首日挂牌失守招股价，早盘最多下跌4%。
港灯今早开低0.7%后跌幅逐步扩大至4%，低探5.23港元后跌幅收窄。这与大市反弹形成强烈对比，也是近期IPO（首次公开发售）表现最逊色的股份。
基金经理称，美国退市可能带来利率市场波动，令投资者对以息率为卖点的股份较为谨慎。
辉立资本管理的基金经理李国璇说，港灯以合订证券形式上市，属于收息股，然香港对电力行业设有利润管制，令港灯的业务前景添上不明朗。
“不少房地产信托基金（REITs）和合订证券于上市后股价继续调整，相信港灯短期仍面临压力，或要跌至5港元或以下才见吸引力。”他说。
合订证券（股份合订单位）是指商业信托单位及控股公司/营运公司股份綑绑，比起REITs上市限制较少，可容纳不同行业，上市公司没有借贷限制，派息也较具弹性，不过收益率未必如REITs稳定。
港灯主席霍建宁在上市仪式上称，“这支股票（港灯）很好，有7%多利息，不过很多股东买入作炒作，相信价格稳定期结束后表现回稳，我觉得好有信心。”
港灯早盘收报5.29港元，较招股价5.45港元下跌2.9%。大市恒生指数 则升1.05%。
踏入2014年香港新股市场向好，大多数IPO首日挂牌均升幅显着，不过这些股份单个集资额不到10亿港元，港灯以集资约241亿港元成为自2012年尾以来除日本外亚洲最大宗IPO。
**国家电网为第二大股东**
港灯的认购反应未算热烈，只能以招股价区间下限定价。面向散户的公开发售录得逾6倍超额认购，面向机构投资者的国际配售部分即使获得中国国家电网大额认购，亦只录得“适度超额认购”。
国家电网以基础投资者身份，斥资近87亿港元认购港灯上市后18%的股份，是继电能实业 后港灯第二大股东。
港灯专注于香港发电及供电业务，母公司电能实业分拆港灯后将专注于香港以外地区之能源相关设施。
若超额配售权未获行使，电能实业将持有港灯49.9%股份，并从分拆获得未经审核收益约527亿港元。
投行瑞银稍早将电能实业的目标价由69港元升至77港元，以反映分拆港灯后公司价值提升，但同时预期电能实业未来的股价表现以及派息水平取决于公司能否透过并购来增加盈利。
报告并称，将控股电能实业的长江基建 投资评级由“中性”调至“买入”，目标价维持56港元，因为如果长江基建继续伙拍电能实业于海外收购业务，可能有需要配股集资。此外，电能实业分拆港灯后，长江基建与电能实业的业务更加相近，投资者未必愿意同时持有两者。
电能实业早盘最多跌2.2%，收跌0.82%，报60.15港元；长江基建则升0.54%，报46.3港元。
李嘉诚透过长江实业 以及和黄 持有长江基建、电能实业以及港灯等权益，形成长和系上市王国。（完） (记者 雷美珍; 审校 林高丽)
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