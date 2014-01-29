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市场报道 | 2014年 1月 29日 星期三 10:33 BJT

美国个股：AT&T现金流量目标令人失望，但用户成长

**获利营收略高于预期**

AT&T第四季获利69亿美元，合每股盈余(EPS)1.31美元；上年同期分别为38.6亿和0.68美元，当时该公司支付了高额的保险统计费用。

最新的季度财报包含了与退休金有关的一笔收益。

扣除特殊项目的EPS为0.53美元，根据汤森路透I/B/E/S，华尔街分析师的预估为0.50美元。

营收从325.8亿美元增至331.6亿，略高于汤森路透I/B/E/S访问的市场分析师预估的330.6亿。

AT&T预估2014年全年营收继续以2-3%的速度增长。

该公司股价周二收升0.57%至33.7美元，盘后股价则下跌至33.0美元。(完
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