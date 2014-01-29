台湾汇市：台币盘初实质交易走升，土耳其升息带动新兴市场续弹

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北1月29日 - 台币兑美元 周三实质交易走升。交易员称，新兴市场货币受土耳其大幅升息带动反弹，韩元兑美元劲升1%，台币亦随之走扬。不过汇市封关在即，年节气氛令交易相对清淡。
汇银人士指出，早盘盘面仅见进、出口商间的实质抛补，令台币在30.30价位附近拉锯。市场仍审慎观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)的利率决议，预料今日成交量将进一步萎缩，实质交易区暂看在30.250-30.350。
“ 出口商卖得差不多了，很多人准备过年。”一位本地银行交易员说。
他并表示，短线新兴市场货币走势趋升，农历春节期间若续弹，预料2月5日开红盘台币实质交易将进一步挑战30.20，但应不至于升破30.0整数关卡。
早盘台币兑美元的实质成交区间在30.290-30.325，上日台币实质交易区间主要在30.340-30.414。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.248/269左右，上日纽约盘收在30.270。
交易员观察市场最新动态：
* 新兴市场货币持续反弹，盘初台币实质交投走升。
* 封关日盘面交投淡静，以实质抛补为主。
* 今日实质交投区间料在30.30附近。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.250-30.350
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--土耳其央行：大幅上调所有主要利率，以抑制里拉跌势 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。