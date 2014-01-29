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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 10:30 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易走升，土耳其升息带动新兴市场续弹

路透台北1月29日 - 台币兑美元 周三实质交易走升。交易员称，新兴市场货币受土耳其大幅升息带动反弹，韩元兑美元劲升1%，台币亦随之走扬。不过汇市封关在即，年节气氛令交易相对清淡。

汇银人士指出，早盘盘面仅见进、出口商间的实质抛补，令台币在30.30价位附近拉锯。市场仍审慎观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)的利率决议，预料今日成交量将进一步萎缩，实质交易区暂看在30.250-30.350。

“ 出口商卖得差不多了，很多人准备过年。”一位本地银行交易员说。

他并表示，短线新兴市场货币走势趋升，农历春节期间若续弹，预料2月5日开红盘台币实质交易将进一步挑战30.20，但应不至于升破30.0整数关卡。

早盘台币兑美元的实质成交区间在30.290-30.325，上日台币实质交易区间主要在30.340-30.414。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.248/269左右，上日纽约盘收在30.270。

交易员观察市场最新动态：

* 新兴市场货币持续反弹，盘初台币实质交投走升。

* 封关日盘面交投淡静，以实质抛补为主。

* 今日实质交投区间料在30.30附近。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.250-30.350

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