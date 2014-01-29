重温稿-《焦点》美国第四季GDP年率增速有望至3.2%，受内需与贸易拉动--调查

* 第四季GDP按年率计算增速预计为3.2%

* 消费者支出料加速，但通胀仍保持低位

* 库存或对经济成长带来温和贡献

路透华盛顿1月28日 - 家庭支出与出口的增长可能为第四季美国经济带来很大程度的提振，从而为今年经济更强劲成长奠定基础。

路透调查分析师预计，美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率料为增长3.2%。尽管这一速度相对第三季的4.1%来说略有回落，但预计成长构成因素会更为健康。

经济增长的更多因素应会来自最终需求，受仓库库存积累的拉动则降低，尽管预计库存也会进一步增加。

“消费者支出是强有力支撑因素之一。另一个则是库存方面，”Wells Fargo Securities资深分析师Sam Bullard表示。

第三季度，库存增加1,157亿美元，为GDP增长贡献1.67个百分点，许多分析师预计第四季出售那些库存会将把GDP增速拉到2%以下。

但消费者支出增加，使得第三季补充库存显得有先见之明。

“许多人原以为会以相同的幅度摆向另一侧。实际证明并不是这样，”Bullard。

预计消费者支出是推动第四季经济成长的主要因素，但贸易与企业投资等其它领域也会支撑整体经济。

商务部周四1330GMT将公布第四季GDP初值，就在美联储结束两日会议之后。

美联储12月声明称本月将开始缩减月度购债规模，表达了对经济的信心。预计美联储周三将宣布进一步缩减其购债计划，尽管最近公布的12月就业和耐久财订单等数据表现疲弱。

“我们预期美联储将继续缩减，把每月购买额进一步削减100亿美元，他们可能无视最近令人失望的经济报告，”道明证券的副首席分析师Millan Mulraine表示。

**消费支出闪光**

消费支出料增长高达4%，创三年来最大增幅。消费支出在美国经济活动中的比重超过三分之二，第三季增长了2%。

尽管支出预计大增，但通胀压力可能依然温和。GDP报告中的个人消费支出(PCE)物价指数料上升0.7%，远低于第三季的攀升1.9%。

扣除食品与能源的核心PCE物价指数可能上升1.1%，前季为增长1.4%。

“若没有任何薪资上涨压力，通胀率就很难上升；而要实现薪资上涨，就需要就业市场明显收紧，”RBC资本市场的资深分析师Jacob Oubina说。

贸易收支亦可望提振经济增长，归功于全球经济增长加速、以及石油进口下降收窄贸易逆差。美国正努力提高国内能源产量，减轻对进口石油的依赖。

企业设备支出继第三季小幅上升0.2%后，在第四季可能加速增长。不过周二发布的一份报告显示，12月扣除飞机的非国防资本财订单下滑1.3%，预示企业设备支出可能降温。

“我们也许会看到第四季设备支出增幅出现回落。这将为第一季经济增长带来阻力，”Wells Fargo Securities的Bullard表示。

即便如此，财政紧缩政策的松动应能帮助经济维持更加稳固的增长势头。今年全年经济增长率预计将为2.9%，高于去年的预估增长率1.9%。

第四季非住宅建筑的商业支出料有所放缓。

去年夏季房屋销售疲软导致仲介佣金收入下滑，以及房屋修缮支出疲弱，可能导致住宅投资自2010年第三季以来首次下滑，尽管住宅建造活动似乎仍一如往常。