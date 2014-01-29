《热点透视》英国GDP表现亮丽，重踩经济预估的痛脚

欧股业绩：飞利浦第一季核心获利增长18%，尽管营收增长不理想
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell；编译 朱晓军
路透伦敦1月28日 - 英国发布了第四季国内生产总值(GDP)数据，就像经济学家有时爱说的那样不多不少，恰好为0.7%。分析师正确地预估了最近的过去--但是遗憾的是，他们过去的预估大错特错。回溯至去年3月，政府和大多分析师都还预计2013年GDP增长0.6%。而2013年GDP同比增速实际达到1.9%，为预估数字的三倍有余。对于一个存在认同危机、且苦于“物理学崇拜”(physics envy)的一门社会科学而言，英国景气意外复苏成就了典型的经济预估完败。
物理学崇拜心理可以理解。精准的量度和预测是不无好处。经济学追求这一目标可谓天经地义，而且也正在这方面努力。经济学教学已经越来越倚重数学。经济模型也日益复杂，已经让纯粹的经济学家穷于应付，而物理学家处理起来更得心应手。
新趋势的重点在于科技。计算机性能越来越好，而计算和验算的能力也愈发强大。更多数据得以收集起来。毫无疑问我们取得了实质进步，但是如果像英国这样的发达经济体的GDP预估在几个月内翻了三倍，说明经济预估仍然没有抓住景气转折点，而且经济模型仍远未能够掌握宏观经济力量的复杂互动。
问题源于过于信赖新兴的精确科学。前英国央行总裁金恩并不追赶潮流，他时常警告预估值很容易谬以千里。不过在其继任者卡尼治下，英国央行的货币政策正失去定力，因其与三年期失业率预估挂勾，而这预估在几个月内就被证明是错的。
推动经济的因素惊人地复杂，包括集体心理、社会、政治、金融甚至气候因素等相互作用。无疑的这些因素都需要涵盖在经济模型当中。对于模型数据过于信任才是危险所在。经验、判断和步步为营仍然是经济学的关键要素。社会仍需要科学辨证，然而风险与不确定性仍处于主导地位。即便是超级模型也没法无所不知。(完) (译文审校 张明钧)
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临