《热点透视》英国GDP表现亮丽，重踩经济预估的痛脚

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell；编译 朱晓军

路透伦敦1月28日 - 英国发布了第四季国内生产总值(GDP)数据，就像经济学家有时爱说的那样不多不少，恰好为0.7%。分析师正确地预估了最近的过去--但是遗憾的是，他们过去的预估大错特错。回溯至去年3月，政府和大多分析师都还预计2013年GDP增长0.6%。而2013年GDP同比增速实际达到1.9%，为预估数字的三倍有余。对于一个存在认同危机、且苦于“物理学崇拜”(physics envy)的一门社会科学而言，英国景气意外复苏成就了典型的经济预估完败。

物理学崇拜心理可以理解。精准的量度和预测是不无好处。经济学追求这一目标可谓天经地义，而且也正在这方面努力。经济学教学已经越来越倚重数学。经济模型也日益复杂，已经让纯粹的经济学家穷于应付，而物理学家处理起来更得心应手。

新趋势的重点在于科技。计算机性能越来越好，而计算和验算的能力也愈发强大。更多数据得以收集起来。毫无疑问我们取得了实质进步，但是如果像英国这样的发达经济体的GDP预估在几个月内翻了三倍，说明经济预估仍然没有抓住景气转折点，而且经济模型仍远未能够掌握宏观经济力量的复杂互动。

问题源于过于信赖新兴的精确科学。前英国央行总裁金恩并不追赶潮流，他时常警告预估值很容易谬以千里。不过在其继任者卡尼治下，英国央行的货币政策正失去定力，因其与三年期失业率预估挂勾，而这预估在几个月内就被证明是错的。