更新版 1-中国公开市场：今日需求申报暂停，央行继续谨慎灵活调整节奏

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
* 一级交易商今日需求申报暂停，周四逆回购停作的可能性较大
* 央行继续谨慎灵活调整节奏，鼓励机构通过市场解决先前需求
* 春节假期现金备付高峰渐近尾声，流动性情况较周二好转 (新增市场评论和更多细节)
路透北京1月29日 - 随着春节假期现金备付高峰渐近尾声，市场流动性情况较周二好转，中国央行公开市场一级交易商今日需求申报暂停，央行继续谨慎灵活调整的节奏。
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日需求申报暂停，这意味着周四逆回购停作的可能性较大。本周公开市场或净投放750亿元人民币。
多位业内人士并透露，央行鼓励机构通过市场途径解决周一申报的周四公开市场需求；假若得不到满足，还是有可能通过其他方式提供扶助。
不过扶助方式应该不会通过常规的逆回购操作方式。有交易员即表示，“只有过询而不发，从来没有不询就发”。
“我们报周四的需求了，但央妈一直没给标书，明天(公开市场操作)应该是不做了，”一公开市场一级交易商机构交易员称，“今天的资金市场比昨天好。”
央行公开市场一级交易商一般于周一可报送周二和周四的需求，周三并对周四的需求进行确认，此前周一申报需求而周三暂停的情况比较少见。
央行公开市场一级交易商本周周二、周四可报送的需求包括28天期正回购、三个月央票和14天期逆回购，21天期逆回购仅在周二报需求。另外，因跨春节原因，此前一直进行的七天期品种本周未现身。
今年中国春节假期为1月31日至2月6日，金融市场均休市；本周四(30日)为假期前最后一个工作日。
央行公开市场周二单日净投放量低于市场预期，但继续扶助的态度仍给市场一定支撑。春节假期现金需求的高峰在慢慢过去，央行选择以较短期限小心翼翼地平滑着春节前后的流动性摆布，周四继续进行逆回购操作的预期有所降温。
本周公开市场仅有750亿元人民币的逆回购到期。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
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