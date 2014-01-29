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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 10:52 BJT

日本股市：跳涨近2%，土耳其央行加息提振风险偏好

“这只是解除避险交易。不过反弹不太强劲，也不大可能持续，”Bayview Asset Management的投资组合经理Yasuo Sakuma表示。

“从目前为止的企业财报来看，我可以说市场预期要高于(实际结果)。我怀疑企业业绩是否还能带来提振。”

佳能 、小松制作所 、任天堂 和三井住友金融集团 将在周三盘后公布财报。

交易员称，买盘是由短线投资者的空头回补驱动，在美联储会议决议公布前许多投资者仍保持谨慎。市场普遍预期美联储会将每月购债规模再缩减100亿美元。

东证股价指数 上涨1.9%，受金融、公共事业、和造纸类股的涨势推动。(完)
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