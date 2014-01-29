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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 10:49 BJT

《汇市简讯》美元/日圆小跌，中东卖盘持续沽出

0236 GMT

* 美元/日圆在东京午盘前再度下跌，上行动力不足，投机多头平仓

* 中东投资者通过英国银行持续卖出

* 美元/日圆高点止于103.45，早盘低点为102.92

* 部分投资者停止单在102.90下方，但日本进口商仍有逢低买兴

* 技术分析师称上档压力沉重，尤其是103.60-104.00(完)

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