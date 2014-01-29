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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 10:57 BJT

韩国股市：早盘受惠于土耳其升息安抚市况走高，关注美联储会议

路透首尔1月29日 - 韩股周三早盘上涨，土耳其大胆升息安抚人心，同时投资者等候美联储重要的政策会议。

韩股周四和周五将因农历新年而休市，周一将恢复交易。

0205 GMT，综合股价指数 上涨0.6%至1,929.30点，持续自周一下跌1.6%的跌势中反弹。

“由于相关的担忧在隔夜有些减轻，大盘在假期和美联储会议前正在回到新兴市场焦躁不安前的水准，”友利投资证券分析师Kim Byung-yeon表示。(完) 　　
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