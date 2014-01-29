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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 11:14 BJT

韩国汇市：韩元创四个月最大单日涨幅，受土耳其上调利率推动

土耳其升息协助韩元收复最近几日的部分跌幅。在本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议之前，投资人纷纷转向避险资产，导致过去几天韩元下滑。

韩国市场收盘后，美联储今日稍晚将宣布会议结果，一些投资人预期美联储将进一步缩减刺激措施。

韩国官员已安排应变计划，因应美联储会议可能引发的冲击，企划财政部打算在美联储决议出炉后不久召开会议。

“如果有市场动荡的迹象，我们将依照应变计划采取迅速果断的行动，”韩国企划财政部长官玄旿锡周三在每周内阁经济政策会议上表示。

市场人士表示，周三公布的经济数据表现不错，为韩元涨势提供更多动能。

“韩元触及1,070后，有些疑似(当局采取的)市场平抑动作出现，”一本地银行交易员称。

另一名交易员表示，在农历春节假期之前，韩元不会再升。(完)

0215GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,072.6 1,081.2

日圆/韩元 10.3865/944 10.4791

韩国公债期货 * 105.68 105.73

韩国综合股价指数 1,929.90 1,916.93

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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