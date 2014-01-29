韩国汇市：韩元创四个月最大单日涨幅，受土耳其上调利率推动

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
土耳其升息协助韩元收复最近几日的部分跌幅。在本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议之前，投资人纷纷转向避险资产，导致过去几天韩元下滑。
韩国市场收盘后，美联储今日稍晚将宣布会议结果，一些投资人预期美联储将进一步缩减刺激措施。
韩国官员已安排应变计划，因应美联储会议可能引发的冲击，企划财政部打算在美联储决议出炉后不久召开会议。
“如果有市场动荡的迹象，我们将依照应变计划采取迅速果断的行动，”韩国企划财政部长官玄旿锡周三在每周内阁经济政策会议上表示。
市场人士表示，周三公布的经济数据表现不错，为韩元涨势提供更多动能。
“韩元触及1,070后，有些疑似(当局采取的)市场平抑动作出现，”一本地银行交易员称。
另一名交易员表示，在农历春节假期之前，韩元不会再升。(完)
0215GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,072.6 1,081.2
日圆/韩元 10.3865/944 10.4791
韩国公债期货 * 105.68 105.73
韩国综合股价指数 1,929.90 1,916.93
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。