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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 11:52 BJT

中国债市动态：节日将至现券走势趋淡，资金转松但交投意愿薄弱

路透上海1月29日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率变化不大，因春节临近，即使资金面有所转松，但亦难提振机构交投愿意。交易员认为，明日是节前仅剩的最后一个交易日，预计淡市仍将持续。

银行间市场主要品种质押式回购加权利率 周三出现分化，其中隔夜小跌，而跨节14天品种续涨。交易人士指出，春节前提现压力高峰基本已安然渡过，今日资金面有所改善，即使周四无公开市场扶助，流动性亦应无虞。

上海一银行交易员指出，临近假期，现券和IRS整体波动都不大。“资金没问题，(但)没啥人交易的啊。”

1月31日至2月6日为中国春节假期，各金融市场均休市。

央行公开市场一级交易商暂停报送需求，明日不进行任何操作的可能性较大。据此计算，本周很可能以750亿元人民币的净投放，为节前的操作画上句号。

国债期货主力合约TF1403 变动微弱，早盘收报92.310元，小涨0.012元，或0.01%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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