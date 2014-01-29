中国货币市场：节前提现压力高峰已过资金面改善，但跨节14天品种续涨

路透北京1月29日 - 中国银行间市场主要品种质押式回购加权利率 周三走势出现分化，其中隔夜小跌，而跨节14天品种续涨。交易人士指出，春节前提现压力高峰基本已安然渡过，今日资金面有所改善，即使周四无公开市场扶助，流动性亦应无虞。

“相比前两天，今天资金情况还不错。”北京一大型银行交易员称，明天就算无逆回购操作，资金应该也不会有很大问题了。

上海一银行交易员表示，春节现金需求的压力已经差不多了，不少该回家的都走了。资金面平稳过节应该是没什么问题了。不过她也提到，早盘可见部分机构希望拆入可跨节的14天期资金，或因需求集中，推动价格略升。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日需求申报暂停，这意味着周四逆回购停作的可能性较大。本周公开市场或净投放750亿元人民币。

今年中国春节假期为1月31日至2月6日，金融市场均休市；本周四(30日)为假期前最后一个工作日。

北京时间11:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.8048 4.8725 -6.77

七天 5.1907 5.1597 +3.10

14天 7.0882 6.9660 +12.22

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 17.000 3.1050 +1,389.50

七天 4.4000 7.1000 -270.00

14天 4.0500 5.1350 -108.50

回购定盘利率 其中:隔夜 4.8200 4.8100 +1.00

七天 5.2700 4.9600 +31.00

14天 7.1200 6.7700 +35.00

Shibor

其中:隔夜 4.8477 4.5340 +31.37

七天 4.9657 4.6890 +27.67

三个月 5.5998 5.5989 +0.09