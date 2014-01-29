中国货币市场：节前提现压力高峰已过资金面改善，但跨节14天品种续涨

韩国已公布经济指标--2017/5/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透北京1月29日 - 中国银行间市场主要品种质押式回购加权利率 周三走势出现分化，其中隔夜小跌，而跨节14天品种续涨。交易人士指出，春节前提现压力高峰基本已安然渡过，今日资金面有所改善，即使周四无公开市场扶助，流动性亦应无虞。
“相比前两天，今天资金情况还不错。”北京一大型银行交易员称，明天就算无逆回购操作，资金应该也不会有很大问题了。
上海一银行交易员表示，春节现金需求的压力已经差不多了，不少该回家的都走了。资金面平稳过节应该是没什么问题了。不过她也提到，早盘可见部分机构希望拆入可跨节的14天期资金，或因需求集中，推动价格略升。
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日需求申报暂停，这意味着周四逆回购停作的可能性较大。本周公开市场或净投放750亿元人民币。
今年中国春节假期为1月31日至2月6日，金融市场均休市；本周四(30日)为假期前最后一个工作日。
北京时间11:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-------------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 4.8048 4.8725 -6.77
七天 5.1907 5.1597 +3.10
14天 7.0882 6.9660 +12.22
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 17.000 3.1050 +1,389.50
七天 4.4000 7.1000 -270.00
14天 4.0500 5.1350 -108.50
回购定盘利率 其中:隔夜 4.8200 4.8100 +1.00
七天 5.2700 4.9600 +31.00
14天 7.1200 6.7700 +35.00
Shibor
其中:隔夜 4.8477 4.5340 +31.37
七天 4.9657 4.6890 +27.67
三个月 5.5998 5.5989 +0.09
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽; 审校 林高丽)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。