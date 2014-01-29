背景资料：奥巴马国情咨文演讲摘要

奥巴马敦促国会通过延长紧急失业保险。他致力于推动长期失业人口回归就业市场，相关措施包括：本周同主要企业执行长举行会面，还将评估联邦就业培训计划。他呼吁企业把外包工作转移回到美国，并主张保护职场女性和同性恋人群免遭歧视。

**教育**

奥巴马表示，未来两年里，将再有15,000间学校和2,000万学生可以接触到高速互联网设备。学生年龄段从幼儿园一直覆盖到12年级。这是他希望让99%的美国学生都能使用下一代互联网连接技术的计划的一部分。苹果 、微软 、Sprint 和Verizon 将负责相关工作，未来几周将有更多的参与企业公布。

**气候和能源**

奥巴马计划向使用可替代燃料的中型和重型卡车提供激励措施。他还将继续推动美国朝着清洁能源方向发展。此外，他还鼓励安全的天然气生产。

**移民**