背景资料：奥巴马国情咨文演讲摘要

欧股业绩：飞利浦第一季核心获利增长18%，尽管营收增长不理想
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
奥巴马敦促国会通过延长紧急失业保险。他致力于推动长期失业人口回归就业市场，相关措施包括：本周同主要企业执行长举行会面，还将评估联邦就业培训计划。他呼吁企业把外包工作转移回到美国，并主张保护职场女性和同性恋人群免遭歧视。
**教育**
奥巴马表示，未来两年里，将再有15,000间学校和2,000万学生可以接触到高速互联网设备。学生年龄段从幼儿园一直覆盖到12年级。这是他希望让99%的美国学生都能使用下一代互联网连接技术的计划的一部分。苹果 、微软 、Sprint 和Verizon 将负责相关工作，未来几周将有更多的参与企业公布。
**气候和能源**
奥巴马计划向使用可替代燃料的中型和重型卡车提供激励措施。他还将继续推动美国朝着清洁能源方向发展。此外，他还鼓励安全的天然气生产。
**移民**
奥巴马再次号召保护美国国土安全，打击雇佣非法移民并向其提供成为合法居民机会的企业。他表示，这类改革方案将会创造出数以千计的就业岗位，未来20年内，GDP将因此增长1万亿美元。(完) (编译 李春喜/洪曦; 审校 许娜/高琦)
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临