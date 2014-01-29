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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 11:34 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元走软，风险人气支撑澳元

0323 GMT

* 欧元/澳元在亚盘下跌65点，因土耳其央行升息支撑风险人气和澳元

* 日经指数涨1.74%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1%，标普500指数电子迷你型期货合约升0.53%

* 5、10和20日均线微升，波林格区间，均显示趋势温和向上

* 美联储今晚可能缩减购债规模，新兴市场反应决定澳元未来走势

* 亚洲时段1.5470/1.5577区间为首道支撑/阻力位

* 如欲查看技术图表，请点选(link.reuters.com/syq46v)(完)

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(编译 朱晓军；审校 张涛)
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