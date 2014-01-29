版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 11:34 BJT

日本股市：日经指数涨幅扩大至2.01%

路透东京1月29日 - 日本股市日经指数周三盘中涨幅扩大至2.01%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐