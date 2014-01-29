路透基点：台湾联合报五年期贷款规模降至61亿台币--RLPC

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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路透香港1月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，联合报五年期贷款案规模已由65亿台币降至61亿台币。
牵头行兼簿记行台湾银行和合作金库分别承贷20亿台币。彰化银行承贷10亿台币，获牵头行头衔。台湾农业金库和华南银行分别承贷6亿和5亿台币。
签约仪式在周一举行。
该贷款分为20亿台币定期贷款的A部分，用于建设企划；21亿台币定期贷款的B部分，用于营运资本；以及20亿台币循环信用的C部分，用于营运资本。
一消息人士称，A部分利率为较台湾银行两年期存款利率加码约200个基点。B部分和C部分均为相同基准加码150个基点。
银行受邀以四个层级参贷：承贷20亿台币以上，取得牵头行兼簿记行头衔，有18个基点的先付费用；承贷10-20亿台币，取得牵头行头衔和15个基点费用；承贷8-10亿台币有12个基点费用；承贷4-8亿台币有8个基点的费用。
这项子弹式贷款以土地作为担保品，若各部分提取金额少于50%，会有一笔10个基点的承诺费。
资金将用于台北市信义区忠孝东路的一个建设企划。(完)
(编译 张涛; 审校 李春喜)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
路透上海4月24日 - 中国银行间债市周一期现货开盘均走弱，利率互换(IRS)亦小幅上行，10年国开债活跃券成交收益率逼近4.30%整数位。周末一行三会继续强调防风险，监管政策近期接连出台；交易员认为，受此影响债市悲观情绪暂难现改善。