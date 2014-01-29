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债券 | 2014年 1月 29日 星期三 12:07 BJT

路透基点：台湾联合报五年期贷款规模降至61亿台币--RLPC

路透香港1月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，联合报五年期贷款案规模已由65亿台币降至61亿台币。

牵头行兼簿记行台湾银行和合作金库分别承贷20亿台币。彰化银行承贷10亿台币，获牵头行头衔。台湾农业金库和华南银行分别承贷6亿和5亿台币。

签约仪式在周一举行。

该贷款分为20亿台币定期贷款的A部分，用于建设企划；21亿台币定期贷款的B部分，用于营运资本；以及20亿台币循环信用的C部分，用于营运资本。

一消息人士称，A部分利率为较台湾银行两年期存款利率加码约200个基点。B部分和C部分均为相同基准加码150个基点。

银行受邀以四个层级参贷：承贷20亿台币以上，取得牵头行兼簿记行头衔，有18个基点的先付费用；承贷10-20亿台币，取得牵头行头衔和15个基点费用；承贷8-10亿台币有12个基点费用；承贷4-8亿台币有8个基点的费用。

这项子弹式贷款以土地作为担保品，若各部分提取金额少于50%，会有一笔10个基点的承诺费。

资金将用于台北市信义区忠孝东路的一个建设企划。(完)

(编译 张涛; 审校 李春喜)
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