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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 12:07 BJT

台湾债市：RP利率持平，年前最后一日交易更淡

路透台北1月29日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三成交清淡，利率大致不变。今日已是农历年前最后一个工作日，市场交易更形清淡，不少证券商今日已未安排人力负责资金调度。

今日以银行与投信间的交易较频繁，不过，由于农历年前银行的调度心态也相当保守，因此多只到单续做，新的交易几乎没有，而利率则是多能够维持区间 。

〞证券商几乎没有交易了，大概(人)连来都没有来，都休假去了，〞一位留守的券商交易员表示。

另外一家银行交易员说，资金面并不特别宽裕，因此和投信之间多以到单续做而已，天期也偏短。

公债买卖断交易已在周一封关，今日为年前最后一个上班日，也是货市和汇市的封关日。2月5日(周三)为农历年后开红盘首个交易日。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间0.56-0.57%；公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%；交易偏淡。

主要大型票券商公债附买回利率成交在0.52-0.53%；跨年两周公司债附买回利率则成交在0.57-0.58%，成交区间不变。

今日紧缩因素还有20年期公债发行，金额300亿台币。(完) (记者 高洁如；审校 林高丽)
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