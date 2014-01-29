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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 12:20 BJT

中国汇市：人民币早盘下跌触及近两周低位，节前购汇需求明显

* 人民币即期早盘下跌

* 曾触及近两周来低位

* 临近春节市场较清淡

* 节日购汇实需明显

路透北京1月29日 - 人民币兑美元即期 周三受春节前的购汇需求推动而下跌，一度触及6.0563元的近两周来新低。交易人士称临近春节时市场参与者减少，使购汇需求很容易推动成交价格。

“没有流动性！大行还在买（美元），就买上去了，不过可能是有实际的需求。”一城商行交易主管说。

北京时间12:11，人民币兑美元即期报6.0548元，上日收报6.0508元。今日人民币兑美元中间价 为6.1073元，上日中间价为6.1053元。

全球市场方面，日圆周三盘初继续回落，澳元等风险较高的货币大涨，因为此前土耳其央行大幅升息以抑制资本外逃，升息幅度远高于市场预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1160/70，上日尾盘为6.115。

北京时间12:11，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0313/23元，上一交易日尾盘报6.0292元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)
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