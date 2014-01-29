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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 12:46 BJT

路透基点：中国燃气将五年期贷款规模提高到3.5亿美元，额度分配出炉

路透1月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国燃气控股已经将其最新一笔五年期贷款规模从3亿美元提高到3.5亿美元。

协议在周一签署。

澳新银行和澳洲联邦银行(CBA)担任牵头行和簿记行，全面承办此贷款案，各自承贷3,300万美元。

BPI Capital Corp、卡塔尔国民银行(Qatar National Bank)和三井住友银行担任牵头行，各自承贷3,200万美元。

大丰银行(2,600万美元)、三菱东京日联银行(2,400万美元)和第一海湾银行(2,400万美元)担任主办行。

东亚银行(2,000万美元)、华南商业银行(2,000万美元)、印度国家银行(2,000万美元)、Aozora Asia Pacific Finance(1,000万美元)、中国输出入银行(1,000万美元)、第一商业银行(1,000万美元)、友利银行(1,000万美元)、KEB Asia Finance(700万美元)、韩国外换银行(700万美元)则担任高级经理行。

这是中国燃气在过去十个月里进行的第三笔融资。

一如此前报导，该笔分期偿还贷款的利率为较伦敦同业拆借利率(LIBOR)加码210个基点。

承贷4,000万美元或以上的银行获得牵头行头衔，承诺费125个基点，综合收益235个基点。承贷2,500-3,900万美元的银行获得主办行头衔，综合收益232.5个基点，费用112.5个基点。承贷1,000-2,400万美元的银行获得高级经理行头衔，综合收益230个基点，费用100个基点。

中国燃气负责建设和管理城市燃气管道设施，并在中国输送天然气。该公司股东基础呈多样化，其中包括国有的中国石化、印度国有燃气公司GAIL印度有限公司、韩国SK集团以及亚洲开发银行。（完）

(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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