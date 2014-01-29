路透基点：中国燃气将五年期贷款规模提高到3.5亿美元，额度分配出炉

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透1月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国燃气控股已经将其最新一笔五年期贷款规模从3亿美元提高到3.5亿美元。
协议在周一签署。
澳新银行和澳洲联邦银行(CBA)担任牵头行和簿记行，全面承办此贷款案，各自承贷3,300万美元。
BPI Capital Corp、卡塔尔国民银行(Qatar National Bank)和三井住友银行担任牵头行，各自承贷3,200万美元。
大丰银行(2,600万美元)、三菱东京日联银行(2,400万美元)和第一海湾银行(2,400万美元)担任主办行。
东亚银行(2,000万美元)、华南商业银行(2,000万美元)、印度国家银行(2,000万美元)、Aozora Asia Pacific Finance(1,000万美元)、中国输出入银行(1,000万美元)、第一商业银行(1,000万美元)、友利银行(1,000万美元)、KEB Asia Finance(700万美元)、韩国外换银行(700万美元)则担任高级经理行。
这是中国燃气在过去十个月里进行的第三笔融资。
一如此前报导，该笔分期偿还贷款的利率为较伦敦同业拆借利率(LIBOR)加码210个基点。
承贷4,000万美元或以上的银行获得牵头行头衔，承诺费125个基点，综合收益235个基点。承贷2,500-3,900万美元的银行获得主办行头衔，综合收益232.5个基点，费用112.5个基点。承贷1,000-2,400万美元的银行获得高级经理行头衔，综合收益230个基点，费用100个基点。
中国燃气负责建设和管理城市燃气管道设施，并在中国输送天然气。该公司股东基础呈多样化，其中包括国有的中国石化、印度国有燃气公司GAIL印度有限公司、韩国SK集团以及亚洲开发银行。（完）
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。