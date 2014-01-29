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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 12:54 BJT

香港股市：早盘从五个月低点反弹，中资股表现抢眼

路透香港1月29日 - 香港股市周三早盘从五个月低点反弹，跟随全球股市涨势；此前土耳其央行大幅提高利率，导致新兴市场跌势暂歇。投资者在受压最大类股上空头回补。

恒生指数 攀升1.1%至22,191.2点，恒生国企指数 上扬1.9%。两项指数周二都守在去年8月以来低点。

今天上涨有助于收复此前跌势。之前四日指数下跌近5%。交易商称香港投资者也在回补指数看空仓位，因周三闭市时将进行期货结算。

香港市场周四为半日市，周五至下周一因农历新年休市。

中资银行股对指数提振最大，大多个股涨幅超过3%。中国工商银行 飙升3.6%。

恒安国际 大涨7.7%。

腾讯 跳涨4.6%，联想 劲升5.7%。

威高股份 下挫近8%。(完)
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