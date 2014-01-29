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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 15:07 BJT

美国个股：高通遭中国反垄断调查，罚金或创纪录

根据反垄断法，中国发改委可以按一家公司的上年营收处以1-10%的罚款。截至9月29日的财年里，高通在中国市场营收达到123亿美元，占其全球营收的将近一半。

多位律师表示，如果高通未能在与发改委的协商中做出妥协，罚金有可能会极高。

“我们希望继续全面配合发改委。”高通发言人Christine Trimble在被问及调查事宜时表示。

反垄断法中并没有详细说明最高10%的罚金是按照全球还是国内营收来、或者是某一产品线来计算。

按照最低的法定门槛计算，高通的罚金可能会超过婴儿配方奶粉案的罚款数额。如果以最高的罚金比例来算，那么将和美国以及欧洲的主要反垄断案裁决金额相近。

如果得罪了中国监管层，高通将付出惨痛代价。过去两年，高通在中国的营收增长了逾一倍，从2011年的47亿美元上涨到了2013年的123亿美元。

根据研究机构Canalys指出，2015年大中华地区4G智能手机出货量预计将增加约三分之一，超过5亿台，其中许多将是使用高通技术。

一些专家表示，发改委开始调查IT厂商，是因为希望降低国内成本。

“发改委已经选中一些特定市场，同时他们对于那个市场的价格应该如何也已有定见，”纽约律师Chin表示。(完) (编译 田建华/洪曦；审校 蔡美珍)
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