美国个股：高通遭中国反垄断调查，罚金或创纪录

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
根据反垄断法，中国发改委可以按一家公司的上年营收处以1-10%的罚款。截至9月29日的财年里，高通在中国市场营收达到123亿美元，占其全球营收的将近一半。
多位律师表示，如果高通未能在与发改委的协商中做出妥协，罚金有可能会极高。
“我们希望继续全面配合发改委。”高通发言人Christine Trimble在被问及调查事宜时表示。
反垄断法中并没有详细说明最高10%的罚金是按照全球还是国内营收来、或者是某一产品线来计算。
按照最低的法定门槛计算，高通的罚金可能会超过婴儿配方奶粉案的罚款数额。如果以最高的罚金比例来算，那么将和美国以及欧洲的主要反垄断案裁决金额相近。
如果得罪了中国监管层，高通将付出惨痛代价。过去两年，高通在中国的营收增长了逾一倍，从2011年的47亿美元上涨到了2013年的123亿美元。
根据研究机构Canalys指出，2015年大中华地区4G智能手机出货量预计将增加约三分之一，超过5亿台，其中许多将是使用高通技术。
一些专家表示，发改委开始调查IT厂商，是因为希望降低国内成本。
“发改委已经选中一些特定市场，同时他们对于那个市场的价格应该如何也已有定见，”纽约律师Chin表示。(完) (编译 田建华/洪曦；审校 蔡美珍)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。