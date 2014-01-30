《全球主要央行动态》--1月30日

以下所列为上周四下午至本周四(1月23日-1月30日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，坚持推行缩减量化宽松(QE)的计划，尽管近期新兴市场震荡。美联储主席贝南克在其任期内最后一次政策会议上也没有改变美联储的另一项主要政策：美联储将在一段长持间内保持低利率的较长期计划。美联储副主席叶伦周五将接替贝南克，出任美联储主席。

联储政策决定出炉后进行的路透调查显示，该央行在3月会议上料将再次减少每月购债规模100亿美元，并将在年底前完全结束购债。受访的17位初级交易商一致预期，美联储将在今年余下的每次会议上都以100亿美元的步伐减少购债。

**欧元区及英国**

欧洲央行总裁德拉吉表示，非常宽松的货币政策最终被传导至实体经济中，经济开始复苏，但目前仍然脆弱且不平衡，风险偏向下档。他称总体通胀远低于央行目标，且将在较长时间内保持这种状况，并认为欧元区没有通缩。

德拉吉此前也曾警告称不宜对欧元区经济过度乐观，指称经济复苏仍有巨大的遇挫风险。他接受采访时称，不过于担心通胀或通缩风险。

欧洲央行表示，该央行与其他主要央行已经决定停止提供三个月期美元流动性，因融资压力已经减轻。央行声明稿称，“欧洲央行将自2014年4月起停止三个月期美元流动性的操作。”

英国央行也表示，将与其他央行一道逐渐退出美元流动性操作。

欧洲央行管理委员会成员诺亚就欧元进一步涨势提出警告，称欧元升值和欧洲央行物价稳定目标相背离。

英国央行总裁卡尼指出，英国经济距离考虑撤除货币政策的紧急安排还有一段路要走，当升息来临时，一切行动都将是循序渐进的。

此前卡尼在达沃斯参加世界经济论坛时也表示，超宽松的政策对英国经济仍有重要作用，即便央行到了调升利率的时候，也会循序渐进地实施。他称，“我已经就货币政策额外给出一些指引，也说过暂时无需升息。即便到了该升息的时候，(升息)也将是一个循序渐进的过程，当然我不会设定一个时间表。”他还强调指出英国经济面临的挑战，并说，“在那种情况下，超宽松政策仍有十分重要的作用。”

**日本**

日本央行12月19-20日会议记录显示，部分央行委员表示，央行必须进一步解释，其经济预估已经考虑了4月上调消费税率的暂时影响。部分委员还表示，由于外界对于央行能否实现2%的通胀目标存在疑虑，央行必须加强与市场的沟通。一名委员表示担心消费物价上涨可能超过劳工的薪资涨幅。

日本央行总裁黑田东彦称，消费税上调不会给日本经济造成额外问题。他指出日本经济处于正轨，上调消费税后经济将继续以1.5%左右的速度增长。他还认为退出量化宽松或将货币政策正常化还为时太早，但将密切关注其他央行的行动。

**中国**

中国人民银行上海总部在今年工作会议中提出，上海各金融机构今年要密切关注政府融资平台、房地产贷款、产能过剩行业、民间融资、具有融资功能的非金融机构等的风险状况，防范各类金融风险。央行上海总部新闻稿称，上海金融机构要加强流动性管理，保持资产负债总量合理增长和期限结构优化，规范发展表外业务和同业业务；同时，要加快金融改革创新，以支持实体经济发展为出发点和落脚点，落实金融支持中国(上海)自由贸易试验区建设的各项举措。

**新西兰**

新西兰央行维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，但表示可能在短期内加息，以应对楼市和建筑业带来的通胀压力攀升的情况。新西兰央行表示将在需要时升息，以保持通胀接近2%，加息的幅度和速度将取决于未来经济数据。

**其他新兴国家央行**

南非央行于近六年来首次升息，与其他新兴市场经济体一道紧缩货币政策以抑制本币快速下跌。南非央行将附买回利率上调50个基点，至5.5%，指称汇率压力料将加剧，而且该央行的主要责任是维持通胀受控。

土耳其央行在紧急会议上不顾总理埃尔多安的反对，决定大幅上调所有主要利率，以抑制里拉的重挫走势。央行决定上调隔夜贷款利率至12%，之前为7.75%；上调初级市场交易商隔夜借款利率至11.50%，之前为6.75%；将一周回购利率上调至10%，之前为4.5%。升息幅度远高于分析师预期。央行在声明中表示，将维持趋紧的货币政策直到通胀前景明确改善。

在此之前，该央行将2014年末通胀率预估从5.3%上调为6.6%。央行总裁预计年底时经常帐赤字与GDP之比降至5%以下，并表示在必要时将毫不迟疑地持续紧缩货币政策，会及时采取有力的必要措施。

印度央行意外调升政策利率25个基点至8.00%，与市场预估一致，但央行表示如果通胀如预期放缓，近期内料不会进一步紧缩政策。

此后央行总裁拉詹表示，央行升息举动不为抗击近期全球新兴市场抛售，而是为了打压通胀压力。

菲律宾央行表示，其拥有应对国内物价压力的“政策空间”，将在必要时调整政策。其预测由于天气相关的供应冲击，1月年通胀率可能会有所升高。

韩国央行通胀报告显示，2014年初通胀率仍将低于2.5-3.5%的目标区间，若有碍于经济成长，将密切研究物价压力受抑的背后原因。央行称，低通胀是由于暂时的供应环境和政策变化带来的，不是低需求引发的，并表示将密切关注美联储缩减刺激政策、新兴市场增长放慢以及美国财政不确定性的影响。 (完)

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