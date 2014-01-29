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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 13:27 BJT

《全球市场》土耳其大幅升息，亚洲市场尽享压力释放式反弹

然而许多投资人看来已经能够平静接受缩减购买资产计画，因美联储承诺将长时间维持利率于近零水准。 　　指标10年期美国公债 收益率持稳于2.78%左右，本月稍早触及峰值3.04%。

商品市场上，金价 跌至每盎司1,253.50美元，远离周一所及的高点1,278.01。

油市等候今日稍晚出炉的能源资料协会(EIA)库存数据，以研判美国的需求情况。

美国原油期货 跌0.12美元至每桶97.29美元，先前触及今年来最高水准，因市场预期供应将减少。布兰特原油 上涨0.10美元至每桶107.51美元。(完) (编译/审校 石冠兰/张若琪/洪曦/朱晓军/王兴亚/戴素萍)
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