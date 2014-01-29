《全球市场》土耳其大幅升息，亚洲市场尽享压力释放式反弹

台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走升，法国大选符合预期美元走弱
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
然而许多投资人看来已经能够平静接受缩减购买资产计画，因美联储承诺将长时间维持利率于近零水准。 指标10年期美国公债 收益率持稳于2.78%左右，本月稍早触及峰值3.04%。
商品市场上，金价 跌至每盎司1,253.50美元，远离周一所及的高点1,278.01。
油市等候今日稍晚出炉的能源资料协会(EIA)库存数据，以研判美国的需求情况。
美国原油期货 跌0.12美元至每桶97.29美元，先前触及今年来最高水准，因市场预期供应将减少。布兰特原油 上涨0.10美元至每桶107.51美元。(完) (编译/审校 石冠兰/张若琪/洪曦/朱晓军/王兴亚/戴素萍)
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
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