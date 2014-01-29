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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 13:23 BJT

日本债市：公债价格下跌，土耳其央行意外升息提振风险偏好

路透东京1月29日 - 日本公债价格周三下跌，此前土耳其央行大幅升息以保护重贬的里拉，升息幅度远高于市场预期。这提振了风险偏好。

然而交投偏淡，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚公布政策会议决议前，即便是较积极的地区性银行，在当前水准都对买进日债兴趣缺缺。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.090% +0.5 0.085%

五年期公债 0.200% +1.0 0.190%

10年期公债 0.640% +1.5 0.625%

20年期公债 1.475% -0.5 1.480%

30年期公债 1.645% +0.0 1.645%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.53 -0.13 144.66

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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