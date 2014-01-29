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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 13:25 BJT

澳洲股市：自六周低位回升，土耳其央行升息令投资人感到宽慰

路透悉尼1月29日 - 澳洲股市周三上涨1%，自六周低位回升，土耳其央行升息令投资人感到宽慰，敲进上交易日大跌的个股。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨53.9点至5,229.0点，周二下跌1.3%。(完)
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