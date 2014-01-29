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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 13:34 BJT

国际油市：布兰特原油守在107美元上方，投资人等待美联储会议结果

“目前市场普遍出现一些‘冒险’基调，可从股市明显看出。”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称。

“油市方面，隔夜或许见到一些买盘，因我们看到稍早有一些卖盘，且交易商在美国联邦储备理事会(美联储/FED)决议出炉前建仓。”

本月迄今布兰特原油已下挫3%，中断此前连续三个月的涨势。纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货本月迄今则跌1.3%，不过那是因为12月急涨了6%，创7月以来最大增幅。

两种指标原油价差CL-LCO1=R持于10美元上方，隔夜最多曾缩减至9.77美元，因美国原油价格涨幅大过布兰特原油。

金融市场静待美联储会议结果。外界普遍预期美联储将会将每月购债规模再度削减100亿美元。

“油市继续在量化宽松规模减码、新兴市场疑虑和实货供需等因素间摆荡。”澳新银行(ANZ/澳盛)分析师在一份报告中称。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦/张若琪 审校 戴素萍/石冠兰)
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