国际油市：布兰特原油守在107美元上方，投资人等待美联储会议结果

欧股业绩：飞利浦第一季核心获利增长18%，尽管营收增长不理想
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
“目前市场普遍出现一些‘冒险’基调，可从股市明显看出。”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称。
“油市方面，隔夜或许见到一些买盘，因我们看到稍早有一些卖盘，且交易商在美国联邦储备理事会(美联储/FED)决议出炉前建仓。”
本月迄今布兰特原油已下挫3%，中断此前连续三个月的涨势。纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货本月迄今则跌1.3%，不过那是因为12月急涨了6%，创7月以来最大增幅。
两种指标原油价差CL-LCO1=R持于10美元上方，隔夜最多曾缩减至9.77美元，因美国原油价格涨幅大过布兰特原油。
金融市场静待美联储会议结果。外界普遍预期美联储将会将每月购债规模再度削减100亿美元。
“油市继续在量化宽松规模减码、新兴市场疑虑和实货供需等因素间摆荡。”澳新银行(ANZ/澳盛)分析师在一份报告中称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦/张若琪 审校 戴素萍/石冠兰)
路透阿姆斯特丹4月24日 - 飞利浦周一公布，第一季获利4.42亿欧元(4.8亿美元)好于预期，同比增长18%，尽管营收增长低迷。
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临