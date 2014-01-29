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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 15:19 BJT

英国数据：1月房价增幅放缓，但同比升幅创2010年5月来最大--Nationwide

许多分析师担心去年10月政府推出的帮助购房者计划有可能推动房价上涨，而不是像政府希望的那样提振房屋建筑活动。根据该计划，购房者只要有相当于总房价5%的存款，即可获得房屋按揭贷款。

“楼市持续获得动能，因就业稳健增加、抵押贷款利率处于纪录低位，而且市场信心不断上升，”Nationwide首席分析师Robert Gardner称。

Nationwide指出，2013年第三季首次购房者数量较上年同期大增32%。

“首次购房者数量持续增加的决定性因素可能是经济的表现，尤其是截至11月的三个月新增就业岗位28万个,这是纪录最高增幅，”Gardner称。

Nationwide称，目前房价较2007年高位低约4%。(完)

(编译 石冠兰/于春红; 审校 田建华)
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