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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 14:34 BJT

日本股市：收高2.7%并创近五个月最大涨幅，因土耳其升息提振冒险意愿

但Advantest 重挫4.4%，此前该公司下调了其全年财测，凸显可能会有更多公司发布失望业绩。许多日本企业将在未来几周公布财报。

日经今年迄今累计跌幅5.6%，表现不及亚洲许多其他股市。

“(今日劲扬)这只是解除避险交易。不过反弹没那么强劲，也不大可能持续，”Bayview资产管理的投资组合经理Yasuo Sakuma针对周三的涨势表示。

“从目前为止的企业财报来看，我可以说市场预期要高于(实际结果)。我怀疑企业业绩是否还能带来提振。”

交易商称，买盘是由短线投资者的空头回补推动，在美联储会议决议公布前许多投资者仍保持谨慎。市场普遍预期美联储会将每月购债规模再缩减100亿美元。(完)
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