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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 14:19 BJT

日股业绩：佳能2013年集团营业利润3,372.8亿日圆，净利2,304.8亿

路透1月29日 - 日本佳能 周三公布：

* 2013年集团营业利润为3,372.8亿日圆，预计2014年为3,600亿日圆

* 2013年集团净利为2,304.8亿日圆，2014年预估为2,400亿日圆

* 预计2014年美元兑日圆平均汇率为100

* 预计2014年欧元兑日圆平均汇率为135 (完)
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