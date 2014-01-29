中国期市：空头回补令工业品小幅反弹，假期前观望氛围浓厚

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透上海1月29日 - 中国主要工业品期货周三小幅收高，受空头回补盘的推动。随着春节假期前交易保证金上调，以及美联储即将宣布利率决议，市场参与者纷纷离场观望，整体交投清淡。
分析师指出，在节前平仓盘的推动下，焦炭等前期弱势的工业品今日暂时获得喘息的机会，但目前基本面仍不支持期价大幅反弹，短线宜轻仓操作。
工业品中，沪铜 、焦炭 、铁矿石 今日全线减仓收高，但涨幅均不到1%，成交量也较前几日有所萎缩。前期表现疲弱的橡胶 初现企稳迹象，未延续前两日大幅杀跌的走势。
中粮期货工业品事业部总监梁丽娟表示，“节前行情估计不会有太大波动，因市场参与者大多离场休假，而现货市场交投也逐渐停止，年前行情将稍作整理。”
她并指出，目前工业品的基本面还是不理想，难以支撑期价上扬，但前期部分品种暴跌之后，资金力量对市场的影响会比较大，对继续追空应十分谨慎。
市场人士并指出，美联储即将公布利率决议，加之近期美股和新兴市场出现动荡迹象，亦加重了市场观望情绪，多空均不愿押注太重。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于当地时间周三宣布利率决定，中国春节假期期间还将有多位美联储官员发表讲话。自从美联储去年12月开始缩减量化宽松以来，其政策路径对于全球流动性的影响一直受到投资者高度关注。
根据美联储决策层最近的言论，几乎可以肯定美联储下周将把月度购债规模再降100亿美元，至650亿美元。
作为假期例行风险控制措施，今日结算起，国内三大商品期货交易所将提高大部分品种的最低交易保证金，而部分期货公司昨日结算时就已先行上调。业内人士称，杠杆的降低也使假期前的市场交易活跃度受到限制。
中国期市主要品种收盘信息：
交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1404 51,060 0.20 231,832
黄金(au) 1406 247.55 -0.26 155,360
螺纹钢 (rb) 1405 3,443 -0.06 1,149,854
橡胶 (ru) 1405 15,635 -0.98 216,908 大商所 豆粕 (m) 1405 3,306 -0.18 1,370,946
豆油 (y) 1405 6,450 -0.31 730,506
焦炭 (j) 1405 1,348 0.52 147,828 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,413 0.23 628,606
棉花 (cf) 1405 19,745 0.18 69,394 中金所 沪深300(if) 1402 2,240.0 0.38 68,991
注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。