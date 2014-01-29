中国期市：空头回补令工业品小幅反弹，假期前观望氛围浓厚

路透上海1月29日 - 中国主要工业品期货周三小幅收高，受空头回补盘的推动。随着春节假期前交易保证金上调，以及美联储即将宣布利率决议，市场参与者纷纷离场观望，整体交投清淡。

分析师指出，在节前平仓盘的推动下，焦炭等前期弱势的工业品今日暂时获得喘息的机会，但目前基本面仍不支持期价大幅反弹，短线宜轻仓操作。

工业品中，沪铜 、焦炭 、铁矿石 今日全线减仓收高，但涨幅均不到1%，成交量也较前几日有所萎缩。前期表现疲弱的橡胶 初现企稳迹象，未延续前两日大幅杀跌的走势。

中粮期货工业品事业部总监梁丽娟表示，“节前行情估计不会有太大波动，因市场参与者大多离场休假，而现货市场交投也逐渐停止，年前行情将稍作整理。”

她并指出，目前工业品的基本面还是不理想，难以支撑期价上扬，但前期部分品种暴跌之后，资金力量对市场的影响会比较大，对继续追空应十分谨慎。

市场人士并指出，美联储即将公布利率决议，加之近期美股和新兴市场出现动荡迹象，亦加重了市场观望情绪，多空均不愿押注太重。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于当地时间周三宣布利率决定，中国春节假期期间还将有多位美联储官员发表讲话。自从美联储去年12月开始缩减量化宽松以来，其政策路径对于全球流动性的影响一直受到投资者高度关注。

根据美联储决策层最近的言论，几乎可以肯定美联储下周将把月度购债规模再降100亿美元，至650亿美元。

作为假期例行风险控制措施，今日结算起，国内三大商品期货交易所将提高大部分品种的最低交易保证金，而部分期货公司昨日结算时就已先行上调。业内人士称，杠杆的降低也使假期前的市场交易活跃度受到限制。

中国期市主要品种收盘信息：

交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1404 51,060 0.20 231,832

黄金(au) 1406 247.55 -0.26 155,360

螺纹钢 (rb) 1405 3,443 -0.06 1,149,854

橡胶 (ru) 1405 15,635 -0.98 216,908 大商所 豆粕 (m) 1405 3,306 -0.18 1,370,946

豆油 (y) 1405 6,450 -0.31 730,506

焦炭 (j) 1405 1,348 0.52 147,828 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,413 0.23 628,606

棉花 (cf) 1405 19,745 0.18 69,394 中金所 沪深300(if) 1402 2,240.0 0.38 68,991