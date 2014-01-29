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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 15:13 BJT

表格：德国2月GFK消费者信心指数升至8.2，为2007年8月以来最高

路透柏林1月29日 - 德国2月GFK消费者信心指数意外升至2007年8月以来最高，因消费者对德国经济前景愈发看好，且低利率因素鼓励德国人倾向于消费而非储蓄。

以下为详细数据：

14年2月 14年1月 13年2月

消费者信心指数 8.2 7.7 5.8

消费者信心指数分项 14年1月 13年12月 13年1月

购买意愿 50.0 46.1 35.3

收入预期 46.2 39.5 36.0

景气循环预期 35.3 23.3 -11.3

注：GFK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。

数值为正即预示民间消费将好于上年同期，为负则预示将较上年同期下滑。

根据Gfk，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。

受访者被问及“你认为现在当下是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。

收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。

景气循环预期分项指数反映对未来12个月整体经济形势的预期。(完) (编译 田建华; 审校 郑茵)
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