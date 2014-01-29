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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 14:38 BJT

印度金融：升息行动不为对抗新兴市场抛售，而是为打压通胀--央行总裁

路透孟买1月29日 - 印度央行总裁拉詹周三表示，央行升息举动不为抗击近期全球新兴市场抛售，而是为了打压通胀压力。

他指出，与前次相比，对外汇资金外流应对准备更为充分。他谈到新兴市场震荡时表示，需要保持警惕不对短期事件采取过度行动，将采取措施平抑波动。(完) (编译 石冠兰；审校 艾茂林)
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