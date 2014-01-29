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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 17:21 BJT

表格：欧元区12月M3货供额年率为增长1.0%，对民间贷款同比下滑2.3%

路透法兰克福1月29日 - 欧洲央行周三公布：

* 欧元区12月M3货供额年率为增长1.0%

* 欧元区12月对民间部门贷款较上年同期下滑2.3

以下为详细数据：(经季节调整)

12月 11月 前值

M3货供额年增长率 1.0 1.5 (1.5)

M3三个月移动平均年增长率 1.3 1.6 (1.7)

总信贷年增长率 -2.0 -1.4 (-1.4)

民间部门信贷年增长率 -2.4 -1.6 (-1.6)

--放款年增率 -2.3 -2.3 (-2.3)

针对家庭的放款年增率 -0.1 0.0 (0.1)

--消费信贷 -3.0 -3.3 (-3.4)

--购房贷款 0.7 0.9 (0.9)

如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)。(完)

(编译 艾茂林; 审校 于春红)
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