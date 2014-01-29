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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 14:22 BJT

《全球汇市》美元走坚，投资者预计美联储进一步缩减刺激

欧元/美元 下跌约0.1%报1.3657美元，自上周五触及三周高位1.3740后，这几天一路走低。

土耳其利率相关图表： link.reuters.com/jez79t

新兴市场货币表现： link.reuters.com/xyd46v

日圆名义与实质汇率： link.reuters.com/fav65s

土耳其里拉兑美元 从央行宣布决策前的2.2530跳升至2.1650。

“我们认为，土耳其央行采取激进举措，作出了可靠的政策响应，”法国兴业银行(Societe Generale)分析师在客户报告中写道，“因此，现在土耳其里拉有快速反弹空间，至少在短期会是如此。”

澳元兑美元 上涨约0.3%至0.8801美元。澳元经常被视为风险交易的流动性风向标。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3659 1.3668 -0.07 -0.63 1.3745

美元/日圆 103.30 102.95 +0.34 -1.90 105.30

欧元/日圆 141.12 140.71 +0.29 -2.49 144.73

美元/瑞郎 0.8996 0.8971 +0.28 +0.76 0.8928

英镑/美元 1.6577 1.6577 +0.00 +0.13 1.6556

美元/加元 1.1148 1.1147 +0.01 +4.97 1.0620

澳元/美元 0.8793 0.8776 +0.19 -1.35 0.8913

新西兰元/美元 0.8270 0.8254 +0.19 +0.78 0.8206

澳元/日圆 90.840 90.350 +0.54 -3.21 93.850

新西兰元/日圆 85.440 84.970 +0.55 -1.12 86.410

英镑/日圆 171.24 170.66 +0.34 -1.77 174.33

澳元/新西兰元 1.0628 1.0623 +0.05 -2.03 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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