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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 14:21 BJT

韩国汇市：韩元录得六个半月以来最大单日涨幅，因美元遭遇卖压

路透首尔1月29日 - 韩元兑美元周三录得六个半月以来最大单日百分比涨幅，得益于海外投资者和国内出口商的美元卖盘。土耳其强势守卫本币里拉的行动，提振了风险资产。

韩元/美元 今日在本地市场收报1,070.4，较周二收盘价1,081.2上涨1%，这是2013年7月11日以来的最大单日涨幅。

韩元在盘中触及高点1,068.0，为1月23日以来的最高盘内水准。但整个1月份，韩元兑美元则累计下跌1.4%，为七个月来首次录得月线跌幅。

韩国金融市场周四和周五将休市，因逢农历新年假期，2月3日恢复正常交易。（完）

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