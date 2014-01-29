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亚洲 | 2014年 1月 29日 星期三 14:38 BJT

韩国股市：收升，建筑类股领涨

路透首尔1月29日 - 韩股周三收高，在美联储政策会议结果出炉前，土耳其央行大幅升息缓解了对新兴市场稳定与否的担忧。本周因假期而缩短交易日。

韩股周四和周五将因农历新年而休市，下周一恢复交易。

综合股价指数 收升1.3%至1,941.15点，本周仅微升0.03%。

外资卖超韩股220亿韩元。在连五日卖超中，总计卖超近1.15兆(万亿)韩元。

建筑类股领涨，三星工程建设 和大林产业 分别跳涨6.7%和6%。(完) 　　
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